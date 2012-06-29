澳洲经济指标总览--6月29日

台湾汇市：台币早盘于平盘附近波动，外资及进出口商皆作壁上观
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间
零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
(较前月) 4月 -0.2% +1.1% 7月4日
商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)
商品及服务收支(亿澳元) 4月 逆差2.03 逆差12.82 7月5日
出口(较前月) +3% +2%
进口(较前月) -1% +5%
就业市场(经季节调整)
就业人口(较前月变动,千人) 5月 +38.9 +15.5 7月12日
--全职 +46.1 -10.5
--兼职 -7.2 +26
失业率 5.1% 5.0%
就业参与率 65.5% 65.2%
国际贸易价格指数
进口物价(较前季) 第一季 -1.2% +2.5% 7月20日
出口物价(较前季) -7.0% -1.5%
消费者物价指数(CPI)
总体CPI(较前季) 第一季 +0.1% 持平 7月25日
(较上年同期) +1.6% +3.1%
澳洲央行截尾均值(较前季) +0.3% +0.6%
(较上年同期) +2.2% +2.6%
澳洲央行加权中值(较前季) +0.4% +0.5%
(较上年同期) +2.1% +2.6%
国际收支(经季节调整,单位为10亿澳元)
经常帐收支 第一季 赤字14.892 赤字9.639 9月4日
商品与服务贸易收支 逆差3.062 顺差2.254
国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP)
(较前季) 第一季 +1.3% +0.6% 9月5日
(较上年同期) +4.3% +2.3% (完)
--整理 龚芳
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
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