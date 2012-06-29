《全球主要国家债券发行预告》--6月29日-7月6日

中国央行报告：完善宏观审慎评估，研究更多资产类型纳入MPA框架

路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。