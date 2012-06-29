《全球主要国家债券发行预告》--6月29日-7月6日

台湾汇市：台币早盘于平盘附近波动，外资及进出口商皆作壁上观
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
路透6月29日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
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6/29 英国 标售国库券
7/2 1530 美国 13周和26周期国库券
7/3 0130 日本 10年期政府公债
7/3 英国 17.5亿英镑 票息4.75%,2030年到期的公债
7/3 1530 美国 四周期国库券
7/3 加拿大 62亿加元 2012年10月11日到期的98天期国库券
7/3 加拿大 24亿加元 2013年1月4日到期的183天期国库券
7/3 加拿大 24亿加元 2013年7月4日到期的364天期国库券
7/4 英国 45亿英镑 票息1.0%,2017年到期的公债
7/4 0600 德国 40亿欧元 票息0.5%,2017年4月7日到期的五年期联邦债券
7/5 法国 长期政府债券(OAT)
7/5 西班牙 政府公债
7/5 0120 日本 三个月期贴现国库券
7/5 0130 日本 流动性供给标售
7/6 0120 日本 六个月期贴现国库券
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王翔琼;审校 龚芳
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