〔台湾人事〕行政院秘书长林益世请辞获准

台湾汇市：台币早盘于平盘附近波动，外资及进出口商皆作壁上观
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
路透台北6月29日电---台湾行政院长陈冲周五表示,行政院秘书长林益世今早已提出辞呈并获批准.
本地壹周刊周三引用业者说法,指控林益世涉嫌索贿.但林益世已两度召开记者会否认相关指控,并提告壹周刊及业者,但为防止事件延烧以清廉自许的马英九总统团队,仍请辞获准.
"我尊重他的选择,也接受他的辞呈."陈冲今早在出席一场活动场边对记者表示.
陈冲表示,林益世需要时间处理司法程序,在昨晚已先口头请辞,今早再提出书面辞呈,他也予以同意.(完)
--记者 林妙容; 审校 林高丽
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
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