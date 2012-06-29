〔台湾人事〕行政院秘书长林益世请辞获准

路透台北6月29日电---台湾行政院长陈冲周五表示,行政院秘书长林益世今早已提出辞呈并获批准.

本地壹周刊周三引用业者说法,指控林益世涉嫌索贿.但林益世已两度召开记者会否认相关指控,并提告壹周刊及业者,但为防止事件延烧以清廉自许的马英九总统团队,仍请辞获准.

"我尊重他的选择,也接受他的辞呈."陈冲今早在出席一场活动场边对记者表示.

陈冲表示,林益世需要时间处理司法程序,在昨晚已先口头请辞,今早再提出书面辞呈,他也予以同意.(完)