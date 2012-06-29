〔路透调查〕德国DAX指数在2012年末可望攀抵6,600点,全年涨幅达12%

台湾汇市：台币早盘于平盘附近波动，外资及进出口商皆作壁上观
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
* DAX指数在2012年底料为6,600点,2013年中则为6,900点
* 预估值远低于3月的调查结果
记者 Harro Ten Wolde/Daniela Pegna 编译 龚芳
路透法兰克福6月28日电---路透调查显示,欧元区危机令德国股市.GDAXI笼罩阴霾,但市场乐观看待美国经济好转,及新兴市场终将复苏,可望推使DAX指数在年底前劲扬12%.
这份调查在过去一周访问19名分析师及基金经理结果显示,在12月底时DAX指数料为6,600点,较周三收盘价6,229点上涨6%,但远低于3月调查时预估的7,250点.
调查同时预估,DAX指数到2013年中将到达6,900点.
"欧元危机是个长期且艰困的过程,不会在短期内获得解决.这仍将是场苦战,"Helaba分析师Markus Reinwand表示.
Family Office Bank Marcard, Stein & Co策略师Joerg Rahn亦表同感.
"债务危机对欧元而言仍为迫在眉睫的危险,短期内不会落幕.希腊新联合政府可能降低了一些压力,但是要不了多久,情况又会再度恶化."
今年迄今,DAX指数涨幅超过5%,法国CAC 40指数.FCHI跌逾3%,而英国富时100指数.FTSE则跌1%.(完)
--编译 龚芳;审校 吴云凌
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
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