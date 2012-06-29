〔路透调查〕德国DAX指数在2012年末可望攀抵6,600点,全年涨幅达12%

* DAX指数在2012年底料为6,600点,2013年中则为6,900点

* 预估值远低于3月的调查结果

记者 Harro Ten Wolde/Daniela Pegna 编译 龚芳

路透法兰克福6月28日电---路透调查显示,欧元区危机令德国股市.GDAXI笼罩阴霾,但市场乐观看待美国经济好转,及新兴市场终将复苏,可望推使DAX指数在年底前劲扬12%.

这份调查在过去一周访问19名分析师及基金经理结果显示,在12月底时DAX指数料为6,600点,较周三收盘价6,229点上涨6%,但远低于3月调查时预估的7,250点.

调查同时预估,DAX指数到2013年中将到达6,900点.

"欧元危机是个长期且艰困的过程,不会在短期内获得解决.这仍将是场苦战,"Helaba分析师Markus Reinwand表示.

Family Office Bank Marcard, Stein & Co策略师Joerg Rahn亦表同感.

"债务危机对欧元而言仍为迫在眉睫的危险,短期内不会落幕.希腊新联合政府可能降低了一些压力,但是要不了多久,情况又会再度恶化."

今年迄今,DAX指数涨幅超过5%,法国CAC 40指数.FCHI跌逾3%,而英国富时100指数.FTSE则跌1%.(完)