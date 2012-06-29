〔路透调查〕2012年日经指数料将取得2005年以来最大年度涨幅

* 2012年日经指数年涨幅料将是2005年以来最高

* 投资人寄望欧元区解决方案和更多的财政宽松政策

路透东京6月28日电---日本股市日经指数今年料将上涨20%,取得2005年以来最大年度涨幅.投资人寄望有更多政策出台来对抗欧债危机,并憧憬企业强劲业绩吸引外资重返日本股市.

路透过去一周走访18位分析师,他们的预估中值显示,今年结束时日经指数.N225料将涨至10,125点,较周四收盘8,874.11点上涨14%.

市场乐观情绪较3月时已经减退,当时一项类似调查显示预估涨幅为30%.由于欧债危机加剧且中美经济成长出现放缓迹象,日经指数从3月27日所及一年高位10,255.15点,跌至6月4日的六个月低点,下挫约20%.

该指数今年最高时曾上涨超过20%,去年为累计跌逾17%.

日股抛压主要来自外资的获利卖盘.而日圆走强拉低日本出口商营收,对已然遭遇产品需求下滑的他们造成双重打击.

但市场观察人士目前预计,随着全球经济走出底部以及避险趋势退烧,日经指数下半年有希望升破3月时的高点.

"随着结构性调整持续,我们应可在秋季时见到短暂的周期性涨势,"三菱UFJ摩根士丹利证券资深投资策略分析师Seiki Orimi说,"不过如果欧元区核心国和二线国家之间的差距仍在,尾部风险可能很大."

调查中13位分析师的预估中值显示,到2013年中时日经指数料将达到10,500点.零售类股可望大涨,因为消费者将趁2014年消费税上调可能生效前先大肆采购.(完)