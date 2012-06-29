〔路透调查〕台股料将上涨但明年下跌,分析师降低对科技出口商预期

台湾汇市：台币早盘于平盘附近波动，外资及进出口商皆作壁上观
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
* 2012年结束时台股加权股价指数料为8,000点,3月调查时的预估为8,650点
* 台股2013年年中时料将跌至7,600点
路透台北6月28日电---路透调查显示,台湾股市今年结束时将较三个月前预估的低,然后在明年年初下跌.因中国经济放缓降低了分析师对科技出口业的预期.
路透调查在过去一周访问10位基金经理人及分析师,平均预估中值认为台股加权股价指数.TWII今年结束时料为8,000点,远低于三月调查时的预估值8,650点.但与2011年结束时相较为上涨13%.
不过,台股料在明年年中大跌至7,600点.路透针对全球20个股市的调查结果中,仅有两地的股市是如此,可能使其成为亚洲表现最差的股市.
台湾身为科技制造业枢纽,有多家大型代工厂,台股向来受惠于投资人从市场推陈出新的消费热潮中寻找利基.
加权股价指数成分股中有将近60%为电子股.
微软(MSFT.O)Windows 8平台今年稍后问世时,台湾代工厂商料亦可从新机需求受惠.
"电子股将引领台股指数上涨,特别是零件制造商,"华顿投信基金经理人Mike Fang谈到短期前景时说.
不过这股力道料仅是昙花一现.
可以预见的是,台湾投资人把政府预定在明年实施的证所税视为利空.(完)
--编译 李婷仪;审校 孙茉莉
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
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