〔路透调查〕西班牙股市下半年料将反弹,但有赖欧债危机对策

台湾汇市：台币早盘于平盘附近波动，外资及进出口商皆作壁上观
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
路透马德里6月28日电---路透调查显示,西班牙股市经过今年上半年重挫后,预料将反弹,但分析师警告,很大程度有赖于欧债危机提出明确对策,协助西班牙避免沦入全面性的主权纾困.
调查预估中值显示,西班牙股市IBEX指数.IBEX年底时将在7,250点.这等于全年跌幅接近7%,但与周三收盘水准6,666.90相比,则相当于上涨9%.
西班牙股市今年以来已大跌超过22%,因政府面临公共赤字及金融体系问题,且经济陷入深度衰退.
不过分析师表示,IBEX指数应该会在下半年反弹,尽管还有一些重大风险.
券商Renta 4分析师Natalia Aguirre表示,她认为年底时指数将在7,500.但这有赖于一些重大变数获得解决,像是西班牙银行纾困及欧洲结构议题,必须解决这些议题,才能拉低融资成本.
这项调查过去一周访问八位分析师,结果显示出高度不确定性,年底指数预估最低为6,000,最高超过9,000.预估明年年中指数将触及8,000点.(完)
--编译 蔡美珍;审校 张涛
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
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