〔路透调查〕西班牙股市下半年料将反弹,但有赖欧债危机对策

路透马德里6月28日电---路透调查显示,西班牙股市经过今年上半年重挫后,预料将反弹,但分析师警告,很大程度有赖于欧债危机提出明确对策,协助西班牙避免沦入全面性的主权纾困.

调查预估中值显示,西班牙股市IBEX指数.IBEX年底时将在7,250点.这等于全年跌幅接近7%,但与周三收盘水准6,666.90相比,则相当于上涨9%.

西班牙股市今年以来已大跌超过22%,因政府面临公共赤字及金融体系问题,且经济陷入深度衰退.

不过分析师表示,IBEX指数应该会在下半年反弹,尽管还有一些重大风险.

券商Renta 4分析师Natalia Aguirre表示,她认为年底时指数将在7,500.但这有赖于一些重大变数获得解决,像是西班牙银行纾困及欧洲结构议题,必须解决这些议题,才能拉低融资成本.

这项调查过去一周访问八位分析师,结果显示出高度不确定性,年底指数预估最低为6,000,最高超过9,000.预估明年年中指数将触及8,000点.(完)