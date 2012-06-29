〔节选〕18度C巧克力,启动小镇新生命--台湾天下杂志

(本文节选自6月28日出刊的台湾《天下杂志》)

撰文／吴昭怡

一块巧克力，实现了一个父亲对儿子爱的承诺；改变年轻人离乡背井的命运。一块巧克力如何带给客人幸福，也让卖巧克力的人感到幸福？

南投埔里，这个被群山环烧的平野，向来给人农产丰盛的印象。然而，「18度C巧克力工房」却让埔里有了新面貌。

五十五年次，人称茆师父的茆晋（音意同祥）成立18度C巧克力工房，至今不过五年，去年营业额就达到一亿五千万。

撇开惊人业绩不说，18度C巧克力工房目前员工一百多人，其中八五％是雇用埔里当地年轻人。因为它，年轻人无须再嚐离家的辛酸，而且主管级月薪，超过五万元台币，一点也不输北部薪资水准。

留着平头、个头不高的茆师父是埔里人，他家就在巧克力店楼上。茆师父的双亲经营过面包店，虽然经营不善倒闭，却也连起他此生与烘焙的缘份。茆师父年轻超拚，立志有天要回故乡，开间像样的面包店，每天七点上班，六点半就等在门口。下班了也没有马上回家，脱下工作服，走到前台，学习和客人应对进退。

在业界十余年，茆师父对经营烘焙业，也磨出一套心得，「合主人意，才是好功夫。」这正是18度C巧克力窜红的原因。

用法芙娜等世界知名厂牌的巧克力，再加入自调配方，饭店精品街或百货公司，一颗售价动辄近百元的生巧克力，在18度C巧克力，只要一半价格便可嚐到。

长年靠慢跑、骑脚踏车纾压，茆师父常在运动途中经过农园，几次与农民聊天后，他发现埔里农产品品质极佳，却苦于打不开销路。

于是，他在巧克力里，加入埔里特产的刺葱、玫瑰、百香果和阿萨姆红茶，让一片苦甜相杂的异国风味里，也揉合台湾山城的滋味。现在茆师父固定与埔里在地几座百香果园、玫瑰园采购原料。未来他还打算开义大利餐厅，全部都要使用埔里在地生产食材。

**与儿子的约定**

电影「巧克力冒险工厂」里，阴森森的男主人威利旺卡，对父亲又爱又恨，让他说不出「parent」（父母）这个字。茆师父开巧克力店，同样是一段父子情的故事，只是版本曲折多了。儿子茆俊辅从小喜欢吃茆师父亲手做的巧克力，读大学时，自己架设网站销售父亲的巧克力，18度C巧克力也因此窜红。

茆师父与儿子约定，等他当完兵回埔里，父子要联手把18度C巧克力的品牌，经营的有声有色。无奈造化弄人，二○○八年茆俊辅退伍前两个月，因为气胸病逝。他从小体贴、乐于助人，即便在加护病房期间，仍要父亲义卖巧克力，帮助四川大地震的灾民。因为儿子去世时间与茆师父生日很近，茆师父坦言，直到现在，他仍然不想也不敢过生日。

茆师父把儿子热心助人的信念，融进小小的巧克力里。一块巧克力，实现了一个父亲对儿子爱的承诺；改变了年轻人离乡背井的命运；启动了一个小镇的新生命。这是一块给人幸福的魔法巧克力。

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