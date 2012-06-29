〔台湾债市〕RP利率持平,投信手头余裕舒缓月底紧缩市况

台湾汇市：台币早盘于平盘附近波动，外资及进出口商皆作壁上观
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
路透台北6月29日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周五持平,虽为季底、月底最后一个交易日,另有38亿台币的玉山金控(2884.TW)次顺债交割,不过投信端仍有余裕,令紧俏市况有所舒缓.
资金调度人士指出,见部分寿险自市场抽回资金,但受新基金进场及投信申购款流入所抵消,整体市况尚能持稳.展望下周,预料月初资金将陆续回流挹注,加之场上较少紧缩因子干扰,RP利率应可持于区间,惟资金供应方对利率较为坚持,高档利率若要下调恐有难度.
今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.73-0.75%间,同于上日.
据交易商统计,下周市场紧缩因子有:周三(4日)南亚塑胶(1303.TW)公司债交割,金额为68亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
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