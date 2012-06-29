〔台湾债市〕RP利率持平,投信手头余裕舒缓月底紧缩市况

路透台北6月29日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周五持平,虽为季底、月底最后一个交易日,另有38亿台币的玉山金控(2884.TW)次顺债交割,不过投信端仍有余裕,令紧俏市况有所舒缓.

资金调度人士指出,见部分寿险自市场抽回资金,但受新基金进场及投信申购款流入所抵消,整体市况尚能持稳.展望下周,预料月初资金将陆续回流挹注,加之场上较少紧缩因子干扰,RP利率应可持于区间,惟资金供应方对利率较为坚持,高档利率若要下调恐有难度.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.73-0.75%间,同于上日.

据交易商统计,下周市场紧缩因子有:周三(4日)南亚塑胶(1303.TW)公司债交割,金额为68亿台币.(完)