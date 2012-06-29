〔两岸金融〕两岸货币清算机制仍有技术性细节需再安排--中国银行行长

路透台北6月29日电---按市值计中国第四大银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)行长李礼辉周五表示,两岸货币清算机制已被列为两岸经济金融合作的重点,目前两岸主管机关仍有些技术性的细节需要安排,他对未来发展深具信心.

李礼辉系出席台北的财经论坛做出此表示,但他并未进一步阐述"技术性的细节"所指为何.中国银行台北分行日前已正式开业营运,成为首家陆资银行在台开业的分行.

市场咸认,中行台北分行日后可能成为中国人民银行指定台湾地区的人民币清算行,这也是两岸货币清算机制再向前推进的一步.

"两岸货币清算可以说是是两岸货币的直航.周折愈少,效率愈高,"李礼辉说.

惟针对未来人民币在台湾回流中国境内机制,以及回流的金额,李礼辉并未详述,并称这还需要双方央行进一步协商.

以资产计中国第五大银行--交通银行(3328.HK)(601328.SS)也将在7月中旬举办开幕仪式[ID:nST0470158]不让中国银行专美于长,交通银行长牛锡明周五亦表示,人民币清算行不应具有排他性,而应该让有能力做清算的银行都能够参与.

他进一步表示,两岸今年的经贸大事除了货币清算和投资保护协定之外,人民币的离岸业务也该考虑去发展.随着中国的经贸发展快速,人民币的国际化更是大势所趋,台湾更应考虑进一步发展人民币离岸业务.他也表示,若未来人民币/港元,或人民币/台币能够直接兑换,则可大大省去交易成本.(完)