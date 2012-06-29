〔日本股市〕日经收复跌幅早盘仅收跌0.1%,投资人寄望国内成长

路透东京6月29日电---日本股市日经指数周五早盘略收跌,因欧盟峰会首日进展令人失望,不过午盘可能因空头回补及国内市场乐观情绪而上涨.

早盘过后,日经收复盘初跌幅仅跌0.1%,至8,862.90点.指数第二季料将下跌约12%,回吐第一季大多数涨幅,日经第一季上涨19.3%,是24年来涨幅最大的第一季.

券商类股.ISECU.T早盘表现最佳,上涨1.9%,野村控股(8604.T)以3.2%的涨幅领涨,此前该公司称可能停止某些业务以解决内线交易丑闻.

东证股价指数.TOPX上涨0.3%,早盘成交量为90日均量的约40%.(完)

--编译 李婷仪;审校 张明钧

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