〔日本股市〕日经收复跌幅早盘仅收跌0.1%,投资人寄望国内成长

台湾汇市：台币早盘于平盘附近波动，外资及进出口商皆作壁上观
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
路透东京6月29日电---日本股市日经指数周五早盘略收跌,因欧盟峰会首日进展令人失望,不过午盘可能因空头回补及国内市场乐观情绪而上涨.
早盘过后,日经收复盘初跌幅仅跌0.1%,至8,862.90点.指数第二季料将下跌约12%,回吐第一季大多数涨幅,日经第一季上涨19.3%,是24年来涨幅最大的第一季.
券商类股.ISECU.T早盘表现最佳,上涨1.9%,野村控股(8604.T)以3.2%的涨幅领涨,此前该公司称可能停止某些业务以解决内线交易丑闻.
东证股价指数.TOPX上涨0.3%,早盘成交量为90日均量的约40%.(完)
--编译 李婷仪;审校 张明钧
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
====================================================================