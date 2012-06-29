〔两岸金融〕交通银行称台北分行不会大举扩充据点,不寄望首年盈利--行长

路透台北6月29日电---资产计中国第五大银行--交通银行(3328.HK)(601328.SS)行长牛锡明周五表示,交通银行台北分行将于7月16日开幕,未来在台湾的营运扩充不会大举设立据点,且不寄望台北分行营运首年即可获利.

牛锡明系出席台北的财经论坛时做此表述.

针对不少金融业对陆资金融机构在台湾开业恐分食盈利,牛锡明说,"我们来是要一起把蛋糕做大,而不是来分蛋糕."

他补充表示,交通银行在台分行开幕除可深化两岸经贸合作之外,台湾企业在长三角、江苏和上海的投资额也相当高,交银总部在上海具有相当优势,台商客户位于长三角地区的基础也相对坚固.

牛锡明也表示,并不寄望交银台北分行首年即可获利.

"我早上去街上逛,一条街上就有三家银行...台湾的银行太多了,我们不会建很多点,和当地银行竞争,"牛锡明说.

本地时间11:53交通银行升3.2%报5.15港元.(完)