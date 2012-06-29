〔两岸金融〕交通银行称台北分行不会大举扩充据点,不寄望首年盈利--行长

台湾汇市：台币早盘于平盘附近波动，外资及进出口商皆作壁上观
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
路透台北6月29日电---资产计中国第五大银行--交通银行(3328.HK)(601328.SS)行长牛锡明周五表示,交通银行台北分行将于7月16日开幕,未来在台湾的营运扩充不会大举设立据点,且不寄望台北分行营运首年即可获利.
牛锡明系出席台北的财经论坛时做此表述.
针对不少金融业对陆资金融机构在台湾开业恐分食盈利,牛锡明说,"我们来是要一起把蛋糕做大,而不是来分蛋糕."
他补充表示,交通银行在台分行开幕除可深化两岸经贸合作之外,台湾企业在长三角、江苏和上海的投资额也相当高,交银总部在上海具有相当优势,台商客户位于长三角地区的基础也相对坚固.
牛锡明也表示,并不寄望交银台北分行首年即可获利.
"我早上去街上逛,一条街上就有三家银行...台湾的银行太多了,我们不会建很多点,和当地银行竞争,"牛锡明说.
本地时间11:53交通银行升3.2%报5.15港元.(完)
--记者 高洁如; 审校 黄凯
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
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