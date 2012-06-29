〔路透专访〕欧盟钢铁业未来20年内将失去竞争力--EUROFER主席

路透布鲁塞尔6月28日电--欧洲钢铁行业组织EUROFER主席Wolfgang Eder称,欧盟钢铁业未来二十年可能需要关闭四分之三产能,因需求下滑、成本上升且进口廉价.

"可预见的是,未来10年、15年、20年,欧洲产量将不再具有竞争力,至少在标准级钢铁是如此,"Eder在路透专访称.

Eder说,最大的竞争威胁不是来自诸如巴西和中国之类的产量大国,因为他们尚须受高运输成本的限制,反而是邻近的俄罗斯、土耳其和乌克兰.

"他们将扩大往欧盟的销售,我们认为大宗钢铁生产将无法在欧盟生存下去,"他说.

欧盟钢铁业已经面临产能过剩,潜在产能达2.10亿吨,但年需求从2008年以来已降至1.50亿至1.60亿吨之间.

欧盟钢铁产量中有四分之三是属于建筑业常用的标准级钢铁.

"长期来看,这个部分的产量可能有问题...我们谈的是20年的时间表,所以到2030年时如果欧洲产量降至6,000万吨,我也不会感到意外."Eder说.

Edar表示,中国钢铁需求成长从每年9-10%降至6-7%,美国需求稳定但也没那么显着,而欧洲消费料将下滑,因基础建设投资遭推迟,且汽车业没有进一步好转的迹象.

"我认为钢铁消费热潮即将告终."Edar说.(完)