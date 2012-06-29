〔路透专访〕欧盟钢铁业未来20年内将失去竞争力--EUROFER主席

中国央行报告：完善宏观审慎评估，研究更多资产类型纳入MPA框架
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
路透布鲁塞尔6月28日电--欧洲钢铁行业组织EUROFER主席Wolfgang Eder称,欧盟钢铁业未来二十年可能需要关闭四分之三产能,因需求下滑、成本上升且进口廉价.
"可预见的是,未来10年、15年、20年,欧洲产量将不再具有竞争力,至少在标准级钢铁是如此,"Eder在路透专访称.
Eder说,最大的竞争威胁不是来自诸如巴西和中国之类的产量大国,因为他们尚须受高运输成本的限制,反而是邻近的俄罗斯、土耳其和乌克兰.
"他们将扩大往欧盟的销售,我们认为大宗钢铁生产将无法在欧盟生存下去,"他说.
欧盟钢铁业已经面临产能过剩,潜在产能达2.10亿吨,但年需求从2008年以来已降至1.50亿至1.60亿吨之间.
欧盟钢铁产量中有四分之三是属于建筑业常用的标准级钢铁.
"长期来看,这个部分的产量可能有问题...我们谈的是20年的时间表,所以到2030年时如果欧洲产量降至6,000万吨,我也不会感到意外."Eder说.
Edar表示,中国钢铁需求成长从每年9-10%降至6-7%,美国需求稳定但也没那么显着,而欧洲消费料将下滑,因基础建设投资遭推迟,且汽车业没有进一步好转的迹象.
"我认为钢铁消费热潮即将告终."Edar说.(完)
--编译 李婷仪;审校 吴云凌
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
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路透台北2月18日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，1月台币实质有效汇率指数 再升至106.27，再创下逾八年半的高位；但仍低于韩元的111.17。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2008年6月的106.57。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(http://bit.ly/2kyleYS) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为2015年1月至今台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2017/01 106.27 111.17 2016/12 105.97 110.57R 2016/11 105.86 110.38R 2016/10