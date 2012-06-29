性丑闻主角IMF前总裁卡恩被踢出家门--消息

台湾汇市：台币早盘于平盘附近波动，外资及进出口商皆作壁上观
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎6月28日电---消息人士称，国际货币基金组织（IMF）前总裁卡恩（Dominique Strauss-Kahn）与妻子已分居。卡恩因涉嫌卷入法国一宗卖淫案正面临调查。
卡恩的妻子辛克雷（Anne Sinclair）是富有的艺术世家继承人，曾是一名电视节目主持人，最近重新回归媒体，担任《哈芬顿邮报》法文版主编。消息人士称，她与卡恩约一个月前分居，目前两人分住在巴黎不同住处。
之前法国杂志《Closer》电子版稍早报导称，辛克雷将卡恩从在巴黎共同的家中赶走。
卡恩夫妇已结婚20年，之前卡恩在纽约被控性侵时，辛克雷坚定地站在卡恩身边。
卡恩的一位熟人本月告诉路透：“他过得很糟，很惨。多数时间自己呆在家里，他妻子出去干自己的新事业了。几乎所有人都躲着他。”（完）
--编译：朱淑珍;发稿：程芳
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
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