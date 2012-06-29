《综述》欧元区同意采取紧急行动,支援稳定意大利及西班牙债市

路透布鲁塞尔6月29日电---欧元区领导人周五同意采取紧急行动,降低意大利及西班牙飙升的借款成本,年底前针对欧元区银行业成立单一监管机构,为欧洲银行业同盟跨出第一步.

欧元区17国峰会通宵夜战,对西班牙及意大利领导人的要求作出回应,同意欧元区的援助基金可以用于稳定债市,已遵守欧盟预算规定的国家无需被迫采行额外紧缩措施或经济改革.

经过数小时的争论,各国领导人亦同意未来欧元区的永久纾困基金--欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)--将可以在不增加一国预算赤字的情形下,直接放款以重整银行业资本,且不取得优先清偿顺位.