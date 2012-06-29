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亚洲 | 2012年 6月 29日 星期五 14:50 BJT

〔路透基点〕深圳光汇石油海运集团已签署13亿元人民币贷款案--RLPC

路透香港6月29日电---汤森路透旗下基点援引银行人士消息称,深圳光汇石油海运集团有限公司已于6月21日签订13.02亿元人民币的10年期定期贷款案.

中银(深圳)为牵头行兼代理行,承贷6.57亿元人民币.中国进出口银行深圳分行、渤海银行深圳分行为一般参贷行,分别承贷5亿元、1.45亿元.

消息人士称,本项贷款利率为中国人行基准利率的100%.

该位人士称,本案取得资金将做为2009年一项20亿元人民币贷款案的再融资,当时是为了打造30艘油轮而筹资.

本次贷款案以油轮做为担保品,并由借款方母公司深圳光汇石油集团提供担保.

光汇是一家民营合资企业,拥有并经营包括油库码头、油轮运输、海上供油、油气田勘探开发、石油产品批发及国际贸易、加油站等多项石油产业.(完)

--编译 李婷仪;审校 龚芳

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