〔路透基点〕深圳光汇石油海运集团已签署13亿元人民币贷款案--RLPC

中国央行报告：完善宏观审慎评估，研究更多资产类型纳入MPA框架
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
路透香港6月29日电---汤森路透旗下基点援引银行人士消息称,深圳光汇石油海运集团有限公司已于6月21日签订13.02亿元人民币的10年期定期贷款案.
中银(深圳)为牵头行兼代理行,承贷6.57亿元人民币.中国进出口银行深圳分行、渤海银行深圳分行为一般参贷行,分别承贷5亿元、1.45亿元.
消息人士称,本项贷款利率为中国人行基准利率的100%.
该位人士称,本案取得资金将做为2009年一项20亿元人民币贷款案的再融资,当时是为了打造30艘油轮而筹资.
本次贷款案以油轮做为担保品,并由借款方母公司深圳光汇石油集团提供担保.
光汇是一家民营合资企业,拥有并经营包括油库码头、油轮运输、海上供油、油气田勘探开发、石油产品批发及国际贸易、加油站等多项石油产业.(完)
--编译 李婷仪;审校 龚芳
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
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路透台北2月18日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，1月台币实质有效汇率指数 再升至106.27，再创下逾八年半的高位；但仍低于韩元的111.17。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2008年6月的106.57。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(http://bit.ly/2kyleYS) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为2015年1月至今台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2017/01 106.27 111.17 2016/12 105.97 110.57R 2016/11 105.86 110.38R 2016/10