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亚洲 | 2012年 6月 29日 星期五 13:21 BJT

《企业看点》--6月29日财务活动报导摘要

路透班加罗尔6月29日电---以下为其它媒体周五对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 日本经济新闻未引述消息来源称,尔必达ELPDF.PK债权人已同意豁免公司4,200亿日圆(53亿美元)债务中的七成.[ID:nL3E8HT0QQ]

* 金融时报引述知情人士消息称,美容企业Coty最早将于本周五申请首次公开发行(IPO),打算筹资约10亿美元,公司估值料为70亿美元.

* 泰晤士报周五引述知情人士消息报导,苏格兰皇家银行(RBS.L)遭遇与巴克莱(BARC.L)类似的操纵市场指控,将被罚款约1.5亿英镑(2.326亿美元).[ID:nL6E8HT01I]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 梁睿雪;审校 龚芳

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