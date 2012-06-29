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货币新闻 | 2012年 6月 29日 星期五 13:58 BJT

〔台湾股市〕随亚股弹升而收高126.67点,但季线仍收低8%

路透台北6月29日电---台湾股市第二季下跌8%,回吐第一季的多数涨幅,因全球经济欠佳且市场趋向避险;但在周五的第二季最后一天,指数终场收高1.77%.

加权股价指数.TWII收高126.67点,成为7,296.28点,尾随周边股市的反弹走势.欧洲同意对银行采取新援助措施,激励股市走强.联电(2303.TW)领军大涨.

大盘指数第一季涨幅达12.1%.

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