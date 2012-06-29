〔新债招标〕台湾台电10年债利率创新低,凸显资金去化无门困境(更新版)

中国央行报告：完善宏观审慎评估，研究更多资产类型纳入MPA框架
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
(新增市场看法与标售细节) * 台电10年债增发达50%上限,利率创历史低点 * 股市低迷与政府打房令资金更向债市靠拢 路透台北6月29日电---银行与寿险积极投标,令台湾最大公司债发行单位--台电周五以增额发行47.5%,标出177亿台币无担债.其中10年券利率以1.490%定价,创下历史最低纪录. 由于今年公司债发行量大增,原有承销商还担心得标利率将不如预期.但开标结果公布却跌破眼镜,10年券不但增额发行至原订金额50%上限,得标利率竟还落在预期区间1.485-1.520%的低端,创下台电自1974年开始发行公司债以来的历史新低. "钱多没地方去的问题,还是一样存在."一大型寿险业公司债交易员说. 另一主要公司债承销商主管则认为,由于央行与金管会近期加大打房力道、股市又长期低迷不振,逼得实质买盘只好持续买进公司债,得以让利率持续呈现缓步下滑走势. 台电财务处主管也坦承,这次的确是有单一券商下大标,至于是接受哪一家金融机构委托,还不清楚. 根据台电公布的标售文件显示,除10年券外,本次七年期债券以1.390%定价,落于市场预期的1.365-1.390%高端.七年与10年券各发行57及120亿台币,总共发行177亿台币,较预计发行总额120亿台币增量47.5%. 若纳入本次的标售额度,台电今年已发行509.5亿台币公司债.公司全年发行额度将在900-1,000亿台币左右. 台电由于为百分之百国营,且为独占的电力事业,评等优良,发行利率也是公司债市场最主要的参考指标.标准普尔转投资的中华信评给予台电"twAAA"评等.(完) --记者 董永年; 审校 黄凯
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
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路透台北2月18日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，1月台币实质有效汇率指数 再升至106.27，再创下逾八年半的高位；但仍低于韩元的111.17。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2008年6月的106.57。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(http://bit.ly/2kyleYS) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为2015年1月至今台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2017/01 106.27 111.17 2016/12 105.97 110.57R 2016/11 105.86 110.38R 2016/10