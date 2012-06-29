〔新债招标〕台湾台电10年债利率创新低,凸显资金去化无门困境(更新版)

(新增市场看法与标售细节) * 台电10年债增发达50%上限,利率创历史低点 * 股市低迷与政府打房令资金更向债市靠拢 路透台北6月29日电---银行与寿险积极投标,令台湾最大公司债发行单位--台电周五以增额发行47.5%,标出177亿台币无担债.其中10年券利率以1.490%定价,创下历史最低纪录. 由于今年公司债发行量大增,原有承销商还担心得标利率将不如预期.但开标结果公布却跌破眼镜,10年券不但增额发行至原订金额50%上限,得标利率竟还落在预期区间1.485-1.520%的低端,创下台电自1974年开始发行公司债以来的历史新低. "钱多没地方去的问题,还是一样存在."一大型寿险业公司债交易员说. 另一主要公司债承销商主管则认为,由于央行与金管会近期加大打房力道、股市又长期低迷不振,逼得实质买盘只好持续买进公司债,得以让利率持续呈现缓步下滑走势. 台电财务处主管也坦承,这次的确是有单一券商下大标,至于是接受哪一家金融机构委托,还不清楚. 根据台电公布的标售文件显示,除10年券外,本次七年期债券以1.390%定价,落于市场预期的1.365-1.390%高端.七年与10年券各发行57及120亿台币,总共发行177亿台币,较预计发行总额120亿台币增量47.5%. 若纳入本次的标售额度,台电今年已发行509.5亿台币公司债.公司全年发行额度将在900-1,000亿台币左右. 台电由于为百分之百国营,且为独占的电力事业,评等优良,发行利率也是公司债市场最主要的参考指标.标准普尔转投资的中华信评给予台电"twAAA"评等.(完) --记者 董永年; 审校 黄凯