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亚洲 | 2012年 6月 29日 星期五 15:20 BJT

〔澳洲股市〕反弹收高,但本财年度仍收低9%

路透墨尔本6月29日电---澳洲股市周五收高1.2%,收复稍早跌幅,因欧洲领袖宣布纾缓该区银行压力的计画,令投资人大感意外.

欧元区领导人周五同意采取紧急行动,降低意大利及西班牙飙升的借款成本,年底前针对欧元区银行业成立单一监管机构,为欧洲银行业同盟跨出第一步[ID:nST0470200].

这项消息有助于在本财年最后一个交易日内提振人气.市场在6月30日止当年度挫跌9.0%,远逊于美国等其他市场,因外界担忧澳洲最大的贸易伙伴--中国经济减缓.

澳洲股市6月份为上涨0.5%.

最新数据显示,指标S&P/ASX 200指数跳涨49.8点,成为4,094.6点,成交量超过均值. (完)

--编译 龚芳;审校 王洋

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