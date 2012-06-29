版本:
中国
亚洲 | 2012年 6月 29日 星期五 15:16 BJT

〔日本债市〕公债因欧元区消息下滑,但创2010年第三季来最佳季度表现

路透东京6月29日电---日本政府公债价格周五下滑,此前欧元区领袖敲定旨在压低意大利及西班牙借贷成本的措施,令市场大感意外.

然而,日债本季仍创下近两年来最佳季度表现,10年债收益率(殖利率)一度触及九年低位0.790%,因市场持续担忧欧债危机以及有更多迹象显示全球成长低迷,协助支撑对政府债券的需求.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐