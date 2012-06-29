〔台湾债市〕101/5殖利率连三日收高,因欧盟高峰会初步结果超预期

中国央行报告：完善宏观审慎评估，研究更多资产类型纳入MPA框架
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
路透台北6月29日电---台湾10年期101/5殖利率周五收在日高,且连续第三日走高,主要因欧盟领导人高峰会同意采取紧急行动救市,台股大涨逾百点,冲击台债殖利率窜高,下周可能测试前波跳空缺口上缘1.23%的支撑.
市场人士表示,由于欧盟高峰会周四登场的初步结果优于市场预期,亚洲股市多数翻扬庆祝,台债五年期及10年期主流券殖利率尾盘同步收高,下周将偏空看待台债后市,但交易员对101/5殖利率能否站上1.23%以上则是看法分歧,最大变数在于峰会后续释出的消息面如何.
大型金融机构交易主管说,"对目前利率还不满意,还在等更好的价格".至于心目中理想价位,他则不肯透露.
一主力券商交易员也表示,由于五年期新券公开发行前交易(when-issued)放空不用成本,加以101/5也将面临换券到五年期新券的卖压,101/5殖利率上去就不用臆测高点,1.24%、1.25%都有可能.
他进一步分析,台债接下来的重点不是猜测高点在哪里,而是要观察两大讯号,包括101/5的卖压何时宣泄完毕,以及101/5集中度是否提高,在两大讯号尚未浮现前,台债气氛仍偏空.
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
5 101/1 A01101=TWO +1.10 0.9400 0.9290-0.9400 17.5
10 101/5 A01105=TWO +1.46 1.2289 1.2100-1.2289 183.5
欧盟领导人高峰会已于周四正式登场,上述证券交易员指出,峰会初步结果良好,超乎市场预期,且德国也表态稍做让步,台股不会只有反应一两天,短线债市避险需求料减弱.
外银交易员表示,目前台债只是反应欧盟高峰会释出的新菜色,但这道菜真能解决欧债问题仍有疑虑,消息面反应完仍会回归基本面,下周仍需观察101/5殖利率能否站稳1.23%,料101/5殖利率站上1.23%后就会有部分买盘进场承接.
欧元区领导人周五同意采取紧急行动,降低意大利及西班牙飙升的借款成本,年底前针对欧元区银行业成立单一监管机构,为欧洲银行业同盟跨出第一步.[ID:nST0470200]
台股加权指数.TWII周五大涨1.77%,报7296.28点,收在日高.
年期 期别 收盘价
30 101/4 A01104=TWO 没有成交
20 101/2 A01102=TWO 1.6410
10 101/5 A01105=TWO 1.2289
5 101/1 A01101=TWO 0.9400
2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)
--记者 詹静宜; 审校 董永年/黄凯
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
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路透台北2月18日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，1月台币实质有效汇率指数 再升至106.27，再创下逾八年半的高位；但仍低于韩元的111.17。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2008年6月的106.57。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(http://bit.ly/2kyleYS) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为2015年1月至今台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2017/01 106.27 111.17 2016/12 105.97 110.57R 2016/11 105.86 110.38R 2016/10