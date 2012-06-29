〔台湾债市〕101/5殖利率连三日收高,因欧盟高峰会初步结果超预期

路透台北6月29日电---台湾10年期101/5殖利率周五收在日高,且连续第三日走高,主要因欧盟领导人高峰会同意采取紧急行动救市,台股大涨逾百点,冲击台债殖利率窜高,下周可能测试前波跳空缺口上缘1.23%的支撑.

市场人士表示,由于欧盟高峰会周四登场的初步结果优于市场预期,亚洲股市多数翻扬庆祝,台债五年期及10年期主流券殖利率尾盘同步收高,下周将偏空看待台债后市,但交易员对101/5殖利率能否站上1.23%以上则是看法分歧,最大变数在于峰会后续释出的消息面如何.

大型金融机构交易主管说,"对目前利率还不满意,还在等更好的价格".至于心目中理想价位,他则不肯透露.

一主力券商交易员也表示,由于五年期新券公开发行前交易(when-issued)放空不用成本,加以101/5也将面临换券到五年期新券的卖压,101/5殖利率上去就不用臆测高点,1.24%、1.25%都有可能.

他进一步分析,台债接下来的重点不是猜测高点在哪里,而是要观察两大讯号,包括101/5的卖压何时宣泄完毕,以及101/5集中度是否提高,在两大讯号尚未浮现前,台债气氛仍偏空.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/1 A01101=TWO +1.10 0.9400 0.9290-0.9400 17.5

10 101/5 A01105=TWO +1.46 1.2289 1.2100-1.2289 183.5

欧盟领导人高峰会已于周四正式登场,上述证券交易员指出,峰会初步结果良好,超乎市场预期,且德国也表态稍做让步,台股不会只有反应一两天,短线债市避险需求料减弱.

外银交易员表示,目前台债只是反应欧盟高峰会释出的新菜色,但这道菜真能解决欧债问题仍有疑虑,消息面反应完仍会回归基本面,下周仍需观察101/5殖利率能否站稳1.23%,料101/5殖利率站上1.23%后就会有部分买盘进场承接.

欧元区领导人周五同意采取紧急行动,降低意大利及西班牙飙升的借款成本,年底前针对欧元区银行业成立单一监管机构,为欧洲银行业同盟跨出第一步.[ID:nST0470200]

台股加权指数.TWII周五大涨1.77%,报7296.28点,收在日高.

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 1.6410

10 101/5 A01105=TWO 1.2289

5 101/1 A01101=TWO 0.9400

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)