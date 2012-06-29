〔台湾汇市〕台币兑美元收创逾一周高位,受益于欧盟峰会利好消息

路透台北6月29日电---台币兑美元TWD=TP周五收升5.6分,此前欧洲领导人达成协议,表示将统一监管欧元区银行业,并切断银行与政府关联,鼓舞市场交易人气,欧元及亚股纷纷跳升,引领台币走强并收创逾一周以来高位.

欧元区领导人周五同意采取紧急行动,降低意大利及西班牙飙升的借款成本,年底前针对欧元区银行业成立单一监管机构,为欧洲银行业同盟跨出第一步.[ID:nST0470200]

汇银人士指出,盘初场上交投清淡,在欧洲理事会主席范龙佩(Herman Van Rompuy)一席谈话后,激励外商银行加入出口商月底抛汇的行列,促台币升幅扩大;不过,市场对此消息持谨慎态度,汇价逢低亦见银行积极回补美元部位.

"还需要时间来消化消息,光是这几点可能还不足以扭转情势,"一位本地银行交易人士说.

交易商表示,为期两日的欧盟峰会尚在进行中,而且帮助求援国家解决债务问题比起协助银行资本重组更加棘手,场上乐观情绪能否维持下去还有待观察,台币下周一交投先看29.8-30.0元间,并持续追踪欧元区情势及欧元动态.

台币周五收在29.900元,较前一周升值6.8分,或0.23%;累计今年以来台币已升值1.3%,于亚洲新兴市场仅落后坡元SGD=和菲律宾披索 PHP=.

台币兑美元前一次高位出现在6月20日,报29.878元.

台湾股市.TWII周五收盘劲扬1.77%,至7,296.28点;外资及陆资在台股股买超70.28亿台币,由卖转买,上交易日为卖超25.44亿;累计6月共卖超262.16亿台币,并录得今年以来连续第三个月卖超.[ID:nST0470328]

另外,多数新兴亚洲货币周五大涨,因投资者回补空头仓位,此前欧洲领导人意外就缓解债务危机和银行业问题的措施达成一致.不过新兴亚币本季料录得跌幅.[EMRG/SGCN]

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