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亚洲 | 2012年 6月 29日 星期五 17:03 BJT

〔台湾债市〕101/5期10年公债中,证券业卖超5亿台币

路透台北6月29日电---台湾柜台买卖中心周五公布,债券等殖成交系统中,10年公债101/5A01105=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 22.50 16.50 +6.00

票券业 0.50 1.50 -1.00

证券业 21.00 26.00 -5.00 (完)

--记者 詹静宜; 审校 董永年/黄凯

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