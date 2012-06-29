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亚洲 | 2012年 6月 29日 星期五 17:21 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净增512.3亿台币

路透台北6月29日电---台湾央行本周定期存单发行余额净增512.3亿台币,央行存单未到期余额为6兆6,593.0亿台币.上周存单发行量净减142.4亿台币.

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

6月25日(一) 2,888.30 2,829.30 -59.00

6月26日(二) 50.50 772.00 721.50

6月27日(三) 2,619.00 2,517.80 -101.20

6月28日(四) 690.00 766.00 76.00

6月29日(五) 2,493.00 2,368.00 -125.00

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总 计 8,740.80 9,253.10 +512.30

中长天期存单发行量

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日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

6月25日(一) 137.00 30.00

6月26日(二) 47.00 27.00

6月27日(三) 91.00 31.00

6月28日(四) 60.00 21.00

6月29日(五) 70.00 22.00

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总 计 405.00 131.00 (完)

--记者 詹静宜; 审校 董永年/杨淑祯

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