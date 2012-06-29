〔离岸人民币〕台湾对中国的庞大顺差有利其发展人民币离岸中心

* 台湾对中国每年逾700亿美元顺差优于香港的逆差

* 与其寄望人民币回流中国,不如自我平衡--金融业者

路透台北6月29日电---香港离岸人民币中心业务虽已蓬勃发展,但台湾金融业者周五表示,台湾每年对中国拥有庞大的贸易顺差,这将成为台湾未来发展离岸人民币中心的坚实基础.

在中港台三地的经济日报举办的财经论坛中,金融业者表示,中国在全球的贸易量份额已达10%,这将使得人民币未来在全球被使用的机会大增.尤其是台湾每年对中国拥有超过700亿美元的贸易顺差,是目前香港所缺乏的.未来这庞大的贸易顺差若能转换为以人民币的形式持有,不但有助人民币在国际上的使用,更有利推进台湾发展离岸人民币中心的目标.

"货币跨境使用无法超出实体经济发展,这些年人民币在全球广被使用是需求拉动.,..台湾对中国有大额贸易出超,有利发展人民币业务."中国人民银行金融研究所所长金中夏表示.

不过,他也认为,以美元情况来看,欧洲有许多国家的美元存量都很高,因此香港倒也不必忧心台湾未来争取人民币离岸中心的竞争.

他进一步表示,目前除了香港之外,新加坡也已拥有600余亿人民币的存量,伦敦的金融阶层人民币存款已有1,000亿的规模.

"这个发展的确出乎我们意料之外."金中夏说.

香港甫公布5月末人民币存款5,539亿元,结束此前连续五个月的下跌.[ID:nSH0109283]台湾政府在去年8月间才开放国际金融业务分行(OBU)的人民币业务,4月底人民币存款存款为129.54亿人民币,成长飞快.[ID:nST0459850]

根据台湾财政部统计,2011年台湾对中国(含香港)的出超金额787亿美元,高于对美国出超金额的106.1亿美元甚多.

**与其回流中国不如自我平衡**

富邦金控(2881.TW)总经理龚天行也说,台湾想成为香港之外第二个人民币境外中心,并非只要大陆让利,而是台湾有其优势.

他进一步解释,台湾是中国贸易伙伴中唯一有大量贸易出超的地区,这自然形成了人民币外流的机制.此外,台湾对中国直接投资很多,而去年中国大陆批准外向、内向的投资可直接用人民币形式投资,这相对于香港、更有人民币回流的机制.

台湾金融监管机构--金管会委员叶银华也称,"人民币若是供/需不平衡时,需要回流机制,...应该尽量让不平衡的情况降低."

兆丰金控(2886.TW)董事长蔡有才举例说,兆丰金的国际金融业务分行的人民币业务一开放存款即快速累积,但资金进来后,用不出去,就是不平衡.他也呼吁台湾监管机构,日后应采取更开放的架构,进一步开放人民币的贸易结算计价,投资、理财产品,这可以让人民币在台湾自然形成平衡的生态,更有助业者发展人民币境外中心.

龚天行也补充表示,人民币若能成为理财工具时,人民币的去处不见得要回流中国.

"人民币本身形成自我可产生利润机制时,回流不是唯一的一条路,...香港也逐渐发展人民币理财商品."他表示.

目前香港的人民币相关产品除点心债之外,也有人民币保单、人民币Reits等,仍未有人民币计价的股票上市.(完)