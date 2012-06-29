〔欧元区数据〕5月民间贷款下滑,令欧洲央行面临更大压力(更新版)

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路透法兰克福6月29日电---欧元区5月向家庭及企业发出的贷款萎缩,欧洲央行面临更大压力,必须采取更多行动,以支撑经济.

欧洲央行数据显示,5月民间贷款较上年同期减少0.1%.路透调查预估为成长0.1%.

为了应对欧债危机,银行业者收紧信贷,但经济成长趋弱,也打压了企业及家庭的贷款需求.对欧元区前途的疑虑,使情况雪上加霜.

"欧洲央行应该要设法做点什么,"Berenberg Bank分析师Christian Schulz称.

"但央行也应该想想现有的降息工具及流动性供应是否足够,或者是央行可能应该想想如何处理实际的根本问题,也就是欧元区危机,并且甚至可能直接买进主权债券."

5月家庭贷款流量为20亿欧元,上月为70亿欧元.对非金融业企业的贷款按月减少100亿欧元,上月为增加70亿欧元.

欧元区5月M3货供额年率为增长2.9%,路透调查预估为增长2.3%.4月为增加2.5%.(完)