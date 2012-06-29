〔台湾货币市场〕短率高位徘徊,季底最后交易日紧中有序(更新版)

(新增拆款及存单发行数据)

* 短率高位徘徊

* 下周回复宽松

* 中银台北7月中旬加入货币市场

记者 林妙容

路透台北6月29日电---台湾银行间短率周五于高位徘徊.交易商表示,月底及季底资金需求高峰因素未解,加以多数外商银不提供跨月资金,市场资金水位持续偏低,令短率持坚.不过多数银行已事先调度,资金缺口仍在可控范围,市况紧中有序.

资金调度人士表示,极少数外商今日仍提供跨月拆借,为市场保留一丝资金活水,下周起外商银行恢复资金供应,料当周的短率高位将可回落约10个基点.加上各银行月初资金需求不大,即使下周二(3日)才是旬底,也不致干扰交易秩序.

"这一季的季底我们用的钱比3月底多,感觉调钱比较难...但还是可以拆到一些些."一公股银行人士称.

此外,市场人士指出,首家于台湾设立分行的中国银行(3988.HK)(601988.SS)台北分行,已预定于7月中旬左右加入货币市场交易,这也将是中行台北第一个正式进入的台湾交易市场.

隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.510%,上日在0.516%;区间在0.388-0.72%,上日在0.388-0.77%.

一周(2-7天)拆款区间则在0.506-0.87%,与上日相同.

**短票利率持平高位**

短票方面,票券商表示,周五发票量例行增多,又遇季底资金需求量大,利率持坚不坠.不过民间客户走钱没有太明显,甚至部分企业准备7月、8月股利发放的现金先转至短票市场停泊,龙头银行亦开出买票资金部位,让票券商得以不必再加码即安然弥平资金缺口.

票券商并预估,下周起短票利率将回落2-3基点.

今日银行间30天短票主要成交利率在0.87-0.88%,同于上日;大型公股银行成交在0.88%,也和上日相同.

台湾央行今日共发行2,368亿台币存单,相较存单到期金额2,493亿,存单发行余额减少125亿.[TW/MMTCN]

下周央行存单到期总额为8,328亿台币,依序为周一3,572亿、周二52亿、周三1,322.5亿、周四480亿及周五2,901.5亿.

拆款中心资料PIBC显示,周五当日超额准备为316亿台币;累计超额准备为2,435亿台币,加计前期1%的超额准备为3,635亿台币.

**公债RP利率持平**

债市同业附买回(RP)利率持平,虽为季底、月底最后一个交易日,另有38亿台币的玉山金控(2884.TW)次顺债交割,不过投信端仍有余裕,令紧俏市况有所舒缓.

资金调度人士指出,见部分寿险自市场抽回资金,但受新基金进场及投信申购款流入所抵消,整体市况尚能持稳.展望下周,预料月初资金将陆续回流挹注,加之场上较少紧缩因子干扰,RP利率应可持于区间,惟资金供应方对利率较为坚持,高档利率若要下调恐有难度.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.73-0.75%间,同于上日.

据交易商统计,下周市场紧缩因子有:周三(4日)南亚塑胶(1303.TW)公司债交割,金额为68亿台币.(完)