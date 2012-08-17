〔新闻稿〕标准普尔确认香港评等为AAA/A-1+,评等展望稳定

(以下为信贷评等机构标准普尔发布的新闻稿)

8月17日电---标准普尔评级服务今日确认香港特别行政区长期"AAA"和短期"A-1+"的发债人信用评级.评级展望仍为稳定.

相应的,标准普尔确认香港"AAA/A-1+"的大中华区信用评级.转移和可兑换性评估也维持在"AAA".

标准普尔信用分析师陈锦荣表示:"我们确认对香港的评级,反映该高收入经济体高于平均水平的增长前景,持续健康的财政状况,较高的财政储备和强劲的外部头寸.限制其信用评级的主要因素为货币政策灵活性有限,以及评级较低的中国内地较弱机制带来的相关风险."

我们预计香港人均实际本地生产总值(GDP)中期增长率略高于3%,今年的增长率预计略高于1%.香港获益于与内地达成的更紧密经贸关系安排,该安排自2003年推出以来每年均得到扩充.

我们认为,香港较高的财政储备继续稳固其信用度.香港保守的财政政策以及强劲的经济增长使得该地区自2005年以来一直录得财政盈余.

香港强劲的外部债权人头寸是支持其评级的又一重要因素.香港强劲的外部债权人净头寸(预计约为2012年经常帐户收入的116%),以及港元的活跃交易货币地位,降低了香港的外部流动性风险.

陈锦荣表示:"我们预计香港结构性的较高储蓄率和具有国际竞争力的服务业将维持其强劲的外部头寸."

对香港长期信用评级的稳定展望反映我们预期,香港的信用度将继续得到以下因素的广泛支持:香港的高收入经济体、健康的财政状况和强劲的外部头寸.展望还依赖于中国评级的稳定,因为中国内地对香港的经济和政治影响很大.

若香港宏观经济稳定性严重恶化,削弱其应对经济和金融动荡的韧性,我们可能下调其评级.若全球宽松的货币状况推动香港信贷长时期强劲增长,导致经济活动出现不可持续的快速增长,最终不得不经历大幅调整,就可能出现上述情景.若中国评级下调,我们也可能下调香港的评级.(完)