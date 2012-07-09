〔台湾货币市场〕7月9日及本提存期资金预期变化一览表

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北7月9日电---台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期3,570.5亿台币.
紧缩因素:
--央行发行364天期存单,金额为1,000亿台币.
--央行料发行存单.
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(本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期3兆6,444.1亿台币:
07/10 194.00亿
07/11 2,664.50亿
07/12 957.50亿
07/13 3,029.80亿
07/14 716.00亿
07/15 3,334.00亿
07/16 404.00亿
07/17 257.00亿
07/18 3,020.20亿
07/19 739.00亿
07/20 2,815.00亿
07/21 910.50亿
07/22 1,937.50亿
07/23 198.00亿
07/24 177.00亿
07/25 2,835.30亿
07/26 826.00亿
07/27 2,480.80亿
07/28 685.00亿
07/29 2,276.00亿
07/30 205.00亿
07/31 48.00亿
08/01 3,507.50亿
08/02 936.50亿
08/03 1,290.00亿
--公债还本付息592.6875亿台币:
07/17 90甲5期11息 14.5000亿
07/20 96甲5期本金 500.0000亿
07/20 96甲5期5息 10.0000亿
07/20 97甲4期4息 12.0000亿
07/20 98甲4期3息 14.0000亿
07/20 99甲6期2息 16.0000亿
07/20 100甲6期1息 14.0000亿
08/02 100甲7期1息 12.1875亿
--国库券到期300亿台币:
07/20 财101-1 300亿
--月底军公教薪饷拨款.
紧缩因素:
--7/20: 100/6期五年期公债发行,金额为300亿台币,7月17日标售.
--7/25: 财101-4期273天期国库券发行,金额为300亿台币,7月24日标售
--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 乔艳红
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。