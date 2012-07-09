台湾已公布经济指标--2012/7/9

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值
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工业生产(y/y) 5月 -0.21% -1.78%r 7/23 --
季调失业率 5月 4.25% 4.19% 7/23 --
消费者物价指数(CPI)(y/y)6月 +1.77% +1.74% 8/6 --
外汇存底(亿美元) 6月底 3,912.35 3,892.75 8/6 --
*商品出口(y/y) 5月 -6.3% -6.4% 7/9 +1.6%
*商品进口(y/y) 5月 -10.5% +2.1% 7/9 +0.5%
M2货币总计数(y/y) 5月 +4.40% +4.72% 7/25 --
重贴现率(%) 6月21日 1.875% 1.875% -- --
外销订单(y/y) 5月 -3.04% -3.52% 7/20 --
经常帐盈余(亿美元) 第一季 +109.3 +123.0r 8/20 --
国际收支(亿美元) 第一季 +50.9 +2.1 8/20 --
国内生产总值(GDP) 第一季 +0.39%-p +1.89% -- --
注: p-初值; r-经修正; a-概估统计. (完)
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--记者 董永年; 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。