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亚洲 | 2012年 7月 9日 星期一 08:02 BJT

台湾经济指标预测--7月9日至8月20日

路透台北7月9日电---以下为台湾近期预定公布的经济数据: 
 
  日期  当地时间  经济指标/活动       公布月份     预估值          前值     
 
 ---------------------------------7月9日当周---------------------------------------- 
  *7/9    1600    商品出口              6月         +1.6%         -6.3%(年变动率) 
  *7/9    1600    商品进口              6月         +0.5%        -10.5%(年变动率) 
 
 ---------------------------------7月16日当周---------------------------------------  
   7/20   1600    外销订单              6月           --           -3.04%(年变动率) 
 
 ---------------------------------7月23日当周---------------------------------------  
   7/23   0830    季调失业率            6月           --            4.25%  
   7/23   1600    工业生产              6月           --           -0.21%(年变动率)  
   7/25   1610    M2货币总计数          6月           --           +4.40%(年变动率) 

 ---------------------------------8月6日当周----------------------------------------
   8/6    0830    消费者物价指数(CPI)   7月           --           +1.77%(年变动率) 
   8/6    1600    外汇存底             7月底          --            3,912.35亿美元 
 
  -------------------------------8月20日当周---------------------------------------- 
   8/20   1620    经常帐               第二季        --       顺差109.3亿美元 

    --    1600    国内生产总值(GDP)    第二季        --      统计值0.39%(年增率) 
    --    1700    央行理监事会议       第三季        --       重贴现率1.875% 
 
  参看全球经济数据相关资料,可点选ECONGUIDE  
  参看台湾经济数据相关资料,可点选ECONTW;相关新闻请点选[TW-ECI-CMN] (完) 
 
  --记者 董永年; 审校

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