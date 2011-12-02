〔新债招标〕台湾台积电五年、七年公司债以1.29%、1.46%定价--标售文件

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透台北12月2日电---公司债承销人士周五提供资料显示,全球晶圆代工龙头台积电(2330.TW)发行的五年期无担保公司债以1.29%,市场预估在1.25-1.30%.
另根据台积电公司债的标售文件,七年期公司债以1.46%定价,略偏低於市场预估.原先市场预估为1.47-1.52%;总计标售金额共170亿台币.
此为台积电今年第二度标售公司债.前次是在8月下旬,当时五年期无担保公司债以1.40%定价,金额105亿台币;七年期则以1.63%定价,金额75亿台币;至於10年期则未发行.总计标售金额为180亿台币.[ID:nCT0474091]
台积电在中华信评的评等为"twAAA".该公司表示,发行公司债是为以筹集长期低固定利率资金.(完)
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--记者 高洁如/李盈蒨; 审校 林高丽
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