主要国家经济指标预测--11月30日****

标题新闻：印尼财长称将确保今年支出对经济成长做出更大贡献；去年减支被认定造成成长不振
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路透11月30日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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11月29日(二)
2315 日本制造业采购经理人指数(PMI) 11月 -- 50.6
2350 日本工业生产(较前月) 10月初值 +1.0% -3.3%
未来一个月工业生产预估 -- +2.3%
未来两个月工业生产预估 -- +1.8%
11月30日(三)
0001 英国Gfk消费者信心指数 11月 负33 负32
0030 澳洲民间信贷 10月终值 +0.4% +0.5%
房屋信贷 -- +0.5%
0030 澳洲资本支出(较前季) 第三季 +8.3% +4.9%
工厂/机械资本支出(较前季) +4.5% +2.2%
建筑资本支出(较前季) +10.0% +7.3%
0130 日本加班工资(较上年同期) 10月 -- +0.2%
0500 日本房屋开工(较上年同期) 10月 -6.2% -10.8%
建筑订单(较上年同期) -- -9.3%
0700 德国实质零售销售(较前月) 10月 持平 +0.4%
(较上年同期) +2.0% +0.3%
0745 法国消费者支出(较前月) 10月 +0.2% -0.5%
0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 +0.2% +0.2%
0855 德国经季节调整的失业人数变动(万人) 11月 减少0.5 增加1
未经季节调整的失业人数(万人) 270 290
经季节调整的失业人数(万人) -- 273.7
经季节调整的失业率 7.0% 7.0%
0900 意大利失业率 10月 -- 8.3%
1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月初值 -- +0.6%
(较上年同期) -- +3.4%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 11月初值 -- +0.9%
(较上年同期) -- +3.8%
1000 欧元区HICP(较上年同期) 11月初值 +3.0% +3.0%
1000 欧元区失业率 10月 10.3% 10.2%
1030 瑞士KOF领先指标 11月 0.63 0.80
1100 意大利PPI(较前月) 10月 -- +0.2%
(较上年同期) -- +4.5%
1200 美国抵押贷款市场指数 11月25日当周 -- 652.5
再融资指数 -- 3,344.7
1230 Challenger美国企业计划裁员人数 11月 -- 42,759
1315 美国ADP民间就业岗位(万个) 11月 增加13.0 增加11.0
1330 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 9月 +0.3% +0.3%
GDP(较前季) 第三季 -- -0.1%
GDP环比年率 +3.0% -0.4%
1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 +0.2% +0.4%
(较上年同期) -- +5.3%
1330 美国非农生产率环比年率 第三季修正值 +2.6% +3.1%
单位劳工成本 -2.2% -2.4%
1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 11月 58.4 58.4
1500 美国成屋待完成销售指数(较前月) 10月 +1.5% -4.6%
1900 美国联邦储备理事会(FED)公布褐皮书
2145 新西兰贸易条件指数(较前季) 第三季 持平 +2.3%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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11月28日(一)
2330 日本所有家庭支出(较前月) 10月 +0.3% 持平
(较上年同期) -0.4% -1.5%
2330 日本求才求职比 10月 0.67 0.68
失业率 4.5% 4.2%
2350 日本零售销售(较上年同期) 10月 +1.9% +0.6%
11月29日(二)
0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 11月 +0.4% 持平
(较上年同期) +1.6% +1.3%
0900 意大利薪资(较上月) 10月 持平 --
(较上年同期) +1.7% --
0930 英国消费者信贷(亿英镑) 10月 增加0.49 增加5
抵押贷款额(亿英镑) 增加12.88 增加4.5
抵押贷款批准件数(千件) 52.743 51.5
M4货供额(较前月) -0.3% --
1000 欧元区企业景气指数 11月 负0.44 负0.30
经济景气指数 93.7 94.0
工业景气指数 负7.3 负7.6
服务业景气指数 负1.7 0.0
消费者景气指数 负20.4 负20.4
消费者通胀预期指数 24.5 --
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 11月26日当周 +1.7% --
1330 加拿大经常帐(亿加元) 第三季 赤字121.3 赤字111.5
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 11月26日当周 +5.4% --
1400 美国标普/Case-Shiller未经季节调整房价指数(较前月)
9月 -0.6% +0.1%
经季节调整房价指数(较前月) -0.6% 持平
房价指数(较上年同期) -3.6% -3.0%
1500 美国消费者信心指数 11月 56.0 44.0
1500 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 9月 +0.9% --
2145 新西兰建筑许可(较前月) 10月 +11.2% --
2300 韩国工业生产(较前月) 10月 -0.7% --
(较上年同期) +6.2% --
服务业产出(较前月) 10月 +0.7% --
(完)
--整理 戴素萍/王洋;审校 王冠中
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美国费城联邦储备银行总裁哈克周一表示，若就业和薪资继续保持增长，他对美国联邦储备理事会(美联储/FED)3月会议再次升息持开放态度。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放