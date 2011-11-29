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亚洲 | 2011年 11月 30日 星期三 07:22 BJT

****主要国家经济指标预测--11月30日****

路透11月30日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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11月29日(二)

2315 日本制造业采购经理人指数(PMI) 11月 -- 50.6

2350 日本工业生产(较前月) 10月初值 +1.0% -3.3%

未来一个月工业生产预估 -- +2.3%

未来两个月工业生产预估 -- +1.8%

11月30日(三)

0001 英国Gfk消费者信心指数 11月 负33 负32

0030 澳洲民间信贷 10月终值 +0.4% +0.5%

房屋信贷 -- +0.5%

0030 澳洲资本支出(较前季) 第三季 +8.3% +4.9%

工厂/机械资本支出(较前季) +4.5% +2.2%

建筑资本支出(较前季) +10.0% +7.3%

0130 日本加班工资(较上年同期) 10月 -- +0.2%

0500 日本房屋开工(较上年同期) 10月 -6.2% -10.8%

建筑订单(较上年同期) -- -9.3%

0700 德国实质零售销售(较前月) 10月 持平 +0.4%

(较上年同期) +2.0% +0.3%

0745 法国消费者支出(较前月) 10月 +0.2% -0.5%

0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 +0.2% +0.2%

0855 德国经季节调整的失业人数变动(万人) 11月 减少0.5 增加1

未经季节调整的失业人数(万人) 270 290

经季节调整的失业人数(万人) -- 273.7

经季节调整的失业率 7.0% 7.0%

0900 意大利失业率 10月 -- 8.3%

1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月初值 -- +0.6%

(较上年同期) -- +3.4%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 11月初值 -- +0.9%

(较上年同期) -- +3.8%

1000 欧元区HICP(较上年同期) 11月初值 +3.0% +3.0%

1000 欧元区失业率 10月 10.3% 10.2%

1030 瑞士KOF领先指标 11月 0.63 0.80

1100 意大利PPI(较前月) 10月 -- +0.2%

(较上年同期) -- +4.5%

1200 美国抵押贷款市场指数 11月25日当周 -- 652.5

再融资指数 -- 3,344.7

1230 Challenger美国企业计划裁员人数 11月 -- 42,759

1315 美国ADP民间就业岗位(万个) 11月 增加13.0 增加11.0

1330 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 9月 +0.3% +0.3%

GDP(较前季) 第三季 -- -0.1%

GDP环比年率 +3.0% -0.4%

1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 +0.2% +0.4%

(较上年同期) -- +5.3%

1330 美国非农生产率环比年率 第三季修正值 +2.6% +3.1%

单位劳工成本 -2.2% -2.4%

1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 11月 58.4 58.4

1500 美国成屋待完成销售指数(较前月) 10月 +1.5% -4.6%

1900 美国联邦储备理事会(FED)公布褐皮书

2145 新西兰贸易条件指数(较前季) 第三季 持平 +2.3%

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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11月28日(一)

2330 日本所有家庭支出(较前月) 10月 +0.3% 持平

(较上年同期) -0.4% -1.5%

2330 日本求才求职比 10月 0.67 0.68

失业率 4.5% 4.2%

2350 日本零售销售(较上年同期) 10月 +1.9% +0.6%

11月29日(二)

0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 11月 +0.4% 持平

(较上年同期) +1.6% +1.3%

0900 意大利薪资(较上月) 10月 持平 --

(较上年同期) +1.7% --

0930 英国消费者信贷(亿英镑) 10月 增加0.49 增加5

抵押贷款额(亿英镑) 增加12.88 增加4.5

抵押贷款批准件数(千件) 52.743 51.5

M4货供额(较前月) -0.3% --

1000 欧元区企业景气指数 11月 负0.44 负0.30

经济景气指数 93.7 94.0

工业景气指数 负7.3 负7.6

服务业景气指数 负1.7 0.0

消费者景气指数 负20.4 负20.4

消费者通胀预期指数 24.5 --

1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 11月26日当周 +1.7% --

1330 加拿大经常帐(亿加元) 第三季 赤字121.3 赤字111.5

1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 11月26日当周 +5.4% --

1400 美国标普/Case-Shiller未经季节调整房价指数(较前月)

9月 -0.6% +0.1%

经季节调整房价指数(较前月) -0.6% 持平

房价指数(较上年同期) -3.6% -3.0%

1500 美国消费者信心指数 11月 56.0 44.0

1500 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 9月 +0.9% --

2145 新西兰建筑许可(较前月) 10月 +11.2% --

2300 韩国工业生产(较前月) 10月 -0.7% --

(较上年同期) +6.2% --

服务业产出(较前月) 10月 +0.7% --

(完)

--整理 戴素萍/王洋;审校 王冠中

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