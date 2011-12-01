〔专栏节选〕发展科学的硬道理--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自12月1日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

这阵子已经有人在预测，由西方主宰的全球文明即将结束，崭新的全球体制即将诞生。

英语国家最受欢迎的史学家之一Nial Fergusson，在新书《西方与非西方》（The West and the Rest）中提出一些观点，认为西方近几个世纪以来能居全球领导地位，系因掌控了六项「杀手级应用」。尽管该书有些作者个人的怪异想法，但无论如何，他仍提供一些有趣的深入看法。

第一项杀手级应用是竞争。西方的主要帝国本身与天主教会的关系密不可分，但大帝国陨落後，欧洲随之崩解成许多小政体。原本欧洲的资源是由帝国和教会控管，但帝国瓦解後，许多小王国开始竞夺资源，造成各国争相向外扩张寻找新资源。

葡萄牙人因而发现福尔摩沙，荷兰人、西班牙人，最後连英国人也加入掠夺的行列；这些海上霸权国家因而快速累积财富。在此同时，当时的中国相对较富有、稳定，也是统一的帝国，无意扩张或发展自己，经济发展因而停滞不前。

第二项应用是科学。尽管科学最早是在中国和回教帝国萌芽，且当时中国与回教国家都比欧洲任一个国家来得强大，但中国和回教帝国均抑制科学的更进一步研发；前者压力来自国家本身，後者则来自神职人员──他们都把科学视为对国家力量或神权的冒犯或亵渎。

虽然天主教会对科学革命也有类似的偏执，但因天主教会的权力较弱，无法阻碍科学的进一步研发；比方利用牛顿的发明来发展更精进、可随重力调整的大炮，这让西方国家在对抗不断向欧洲大陆扩张的回教势力时，取得军事优势。

第三项是产权和作者称之的消费者保护主义。这原是强大帝国或神权独占，但在欧洲和天主教帝国瓦解後，低阶贵族开始有机会取得私人产权，接着是中产阶级。这让普罗大众有了创造和累积更多财富的诱因，进一步点燃经济成长的火种。第四点是民主。这让产权受到保护，并让政治领域加入竞争的应用，以确保国家能实行最佳的政策；至少长期确是如此。

其余二项，正如先前所说，包含作者的奇想，或根本是多余的。其中一项是新教徒工作伦理观。这让我万分惊讶，原来新教徒认为，只有他们才信奉努力工作的观念。最後一项则是现代医疗的应用，这其实也应列入科学领域项下的。

重点在於，长期来说，一个自由、开放、竞争的社会是成功的── 台湾正是如此。台湾每个产业似乎都处於过度竞争状态，这也让许多产业获得在中国营运的优势。中国本地的竞争仍是十六世纪的独占形态，还有一个偏执的政府。不过，台湾一直欠缺纯粹科学方面的投资，而目前ＩＴ产业相当流行专利诉讼，这让我们处於不利的地位。这麽看来，科学或许是台湾未来需要专注的杀手级应用之一。(完)

--整理 董永年

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.