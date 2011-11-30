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亚洲 | 2011年 11月 30日 星期三 08:03 BJT

〔台湾货币市场〕11月30日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北11月30日电---台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下:

宽松因素:

--央行存单到期1,222.5亿台币.

紧缩因素:

--央行料发行存单.

=======================================================

(本提存期)

宽松因素:

--央行存单到期3,487亿台币:

       12/01 1,020.50亿

       12/02 2,466.50亿

--月底军公教薪饷拨款.

紧缩因素:

--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库. (完)

--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯

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