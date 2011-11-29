〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数连续第二日上涨,但运费涨幅料有限

路透伦敦11月29日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周二连续第二日上涨,受助於大型海岬型船只订运活动走强.

然而,船运业在未来数月料将震荡加剧,因供应过多及经济益发黯淡将继续使获利承压.

波罗的海乾散货运价指数上升19点或1.05%至1,828点.该指数在周一录得上涨前已连续六个交易日下跌.

"大西洋(海岬型)市场在船吨紧俏,加上巴西出口相当强劲,当然会让市场保持良好支撑.但这并不足以让它一飞冲天."ICAP Shipping的乾散货运及基本资源研究主管Georgi Slavov说.他并不认为海岬型运费会进一步上涨太多.

受到澳洲和巴西向中国出口的煤炭和铁矿石上升以及日本煤炭进口增加推动,最近海岬型船运费走高.港口货物积压亦提供支撑.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI周二上涨3.73%,船舶日均获利达到27,206美元.上月曾触及2010年11月以来最高水准.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下跌1.13%,船舶日均获利为13,979美元.(完)