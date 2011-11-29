〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数连续第二日上涨,但运费涨幅料有限

标题新闻：印尼财长称将确保今年支出对经济成长做出更大贡献；去年减支被认定造成成长不振
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路透伦敦11月29日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周二连续第二日上涨,受助於大型海岬型船只订运活动走强.
然而,船运业在未来数月料将震荡加剧,因供应过多及经济益发黯淡将继续使获利承压.
波罗的海乾散货运价指数上升19点或1.05%至1,828点.该指数在周一录得上涨前已连续六个交易日下跌.
"大西洋(海岬型)市场在船吨紧俏,加上巴西出口相当强劲,当然会让市场保持良好支撑.但这并不足以让它一飞冲天."ICAP Shipping的乾散货运及基本资源研究主管Georgi Slavov说.他并不认为海岬型运费会进一步上涨太多.
受到澳洲和巴西向中国出口的煤炭和铁矿石上升以及日本煤炭进口增加推动,最近海岬型船运费走高.港口货物积压亦提供支撑.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI周二上涨3.73%,船舶日均获利达到27,206美元.上月曾触及2010年11月以来最高水准.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下跌1.13%,船舶日均获利为13,979美元.(完)
--编译 李婷仪;审校 张若琪
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美国费城联邦储备银行总裁哈克周一表示，若就业和薪资继续保持增长，他对美国联邦储备理事会(美联储/FED)3月会议再次升息持开放态度。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放