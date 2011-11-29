〔金属期市〕铜价持稳,因美国消费者信心及零售销售数据佳

标题新闻：印尼财长称将确保今年支出对经济成长做出更大贡献；去年减支被认定造成成长不振
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路透纽约/伦敦11月29日电---铜价周二持稳,从美国消费者信心及零售销售大好中寻得支撑,不过对於欧洲解决其债务危机的疑虑持续罩顶,使铜价涨势受限.
就在投资人关注欧洲领袖解决庞大债务问题之际,两日来的美国数据均佳,减缓了市场对於美国经济前景的忧虑,使铜价受到支撑.
"这两天的美国经济数据一直支持着铜价,"RJO Futures资深大宗商品经纪人Jeffrey Friedman说,"不过,我认为焦点仍将继续放在欧洲."
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收报每吨7,490美元,接近周一最後一笔买单报价7,495美元.上日的高位是11月18日以来的最高.
纽约商品期货交易所(COMEX)指标12月期铜HGZ1收高1.55美分,报每磅3.3760美元.即将成为指标合约的3月期铜HGH2收高1.90美分,报每磅3.3905美元.两个合约均低於周一触及的一周高位.
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美国费城联邦储备银行总裁哈克周一表示，若就业和薪资继续保持增长，他对美国联邦储备理事会(美联储/FED)3月会议再次升息持开放态度。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放