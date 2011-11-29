〔金属期市〕铜价持稳,因美国消费者信心及零售销售数据佳

路透纽约/伦敦11月29日电---铜价周二持稳,从美国消费者信心及零售销售大好中寻得支撑,不过对於欧洲解决其债务危机的疑虑持续罩顶,使铜价涨势受限.

就在投资人关注欧洲领袖解决庞大债务问题之际,两日来的美国数据均佳,减缓了市场对於美国经济前景的忧虑,使铜价受到支撑.

"这两天的美国经济数据一直支持着铜价,"RJO Futures资深大宗商品经纪人Jeffrey Friedman说,"不过,我认为焦点仍将继续放在欧洲."

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收报每吨7,490美元,接近周一最後一笔买单报价7,495美元.上日的高位是11月18日以来的最高.