〔货币市场〕资金压力引发对欧央行贷款需求,年底资金考量冲击美标售

路透纽约/伦敦11月29日电---欧元区周二持续财政紧张情况,而年底融资考量则冲击了美国四周期国库券标售.

美国四周国库券标售投标倍数为4.40倍,为三周来最高.

交易商得标比重74.9%,为10月25日以来最高.

"到期日在2011年12月29日,未跨到明年,因此是不受青睐的,本周的主要需求是来自偏好其2基点收益率(殖利率)高於附买回利率的交易商,"纽约Jefferies & Co.的货币市场分析师Thomas Simons说.

"未来几周的标售情况会好很多,因为到期日已跨到2012年."

在欧元区方面,财政紧张情况的一项衡量指标,触及近三年高点.三个月期欧元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)和隔夜利率交换(OIS)EUR3MFSR=EUREON3M=之间的利差在盘中触及87个基点,接近11月触及的2009年3月以来高点90个基点.

欧元区银行业间不愿进行拆借,使得本周有192家银行总共申请了2,655亿欧元的欧洲央行七日贷款,高於上周178家银行取得的2,470亿欧元,且为连续第二周需求触及两年高点.

欧洲央行周二未能吸引足够银行存款来完全抵消其购买欧元区公债的规模,分析师将此视为银行业压力的另一个迹象.

银行业手握大笔现金,因对各自在欧元区债市的曝险感到担心.

意大利借贷成本触及高於7%的欧元问世以来高点.意大利标债利率高达7.89%,远高於10月底时的4.93%.

欧洲银行业的一年期欧元/美元互换成本,小升至接近2008年信用紧缩时触及的高位.

欧元/美元一年期互换EURCBS1Y=ICAP报负108基点,为2008年底的负115基点以来最阔.(完)

--编译 王冠中;审校 孙茉莉

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