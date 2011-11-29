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亚洲 | 2011年 11月 30日 星期三 07:47 BJT

〔表格〕韩国10月工业生产较上月下跌0.7%,较上年同期增长6.2%

路透首尔11月30日电---韩国国家统计局周三公布,韩国10月工业生产在四个月中第三度下降,且逊於市场预估的增长0.2%,因在国内支出持疲弱之际又遭逢全球需求趋软打击.[ID:nCN1250928]

统计局公布的工业生产、服务业产出及消费品销售数据如下(单位为百分比,较前月变动比率为经季节调整):

10月 *9月

较上年同期 较前月 较上年同期 较前月

工业生产 6.2 -0.7 6.9 1.2

工厂出货 4.0 ~ 7.5 ~

面向国内 0.2 ~ 4.2 ~

面向出口 9.0 ~ 11.8 ~

库存 14.8 ~ 10.8 ~

工厂平均设备利用率(%) 79.5 81.3

服务业产出 3.5 0.7 3.8 -1.6

零售销售 2.2 0.6 2.8 -3.2

资本投资总额 -11.9 -12.1 -4.3 -2.2

建筑开工总额 3.0 3.1 -0.8 4.9

^综合领先指标 1.0 -0.2 1.4 -0.4

* 修正值

~ 无数据

^ 未经季节调整的变动(完)

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--编译 李婷仪;审校 张若琪

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