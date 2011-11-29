〔表格〕韩国10月工业生产较上月下跌0.7%,较上年同期增长6.2%

标题新闻：印尼财长称将确保今年支出对经济成长做出更大贡献；去年减支被认定造成成长不振
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路透首尔11月30日电---韩国国家统计局周三公布,韩国10月工业生产在四个月中第三度下降,且逊於市场预估的增长0.2%,因在国内支出持疲弱之际又遭逢全球需求趋软打击.[ID:nCN1250928]
统计局公布的工业生产、服务业产出及消费品销售数据如下(单位为百分比,较前月变动比率为经季节调整):
10月 *9月
较上年同期 较前月 较上年同期 较前月
工业生产 6.2 -0.7 6.9 1.2
工厂出货 4.0 ~ 7.5 ~
面向国内 0.2 ~ 4.2 ~
面向出口 9.0 ~ 11.8 ~
库存 14.8 ~ 10.8 ~
工厂平均设备利用率(%) 79.5 81.3
服务业产出 3.5 0.7 3.8 -1.6
零售销售 2.2 0.6 2.8 -3.2
资本投资总额 -11.9 -12.1 -4.3 -2.2
建筑开工总额 3.0 3.1 -0.8 4.9
^综合领先指标 1.0 -0.2 1.4 -0.4
* 修正值
~ 无数据
^ 未经季节调整的变动(完)
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--编译 李婷仪;审校 张若琪
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美国费城联邦储备银行总裁哈克周一表示，若就业和薪资继续保持增长，他对美国联邦储备理事会(美联储/FED)3月会议再次升息持开放态度。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放