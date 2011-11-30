《台湾报摘》--经济日报11月30日

* 头版头条:

--美国黑色星期五买气拉出长红,市场预期耶诞节销售也将报捷.TPK宸鸿(3673.TW)总经理孙大明周二率先表态"耶诞订单畅旺",宸鸿11、12月营收都会"非常好",为耶诞节买气投下一票.

* 其他:

--经济部长施颜祥表示,台中软体园区开发计画预计明年5月动工开发,2013年中完工启用,台中软体园区开发後,全台将形成一条串联西部产业的"创新走廊",这也是中彰投地区规划开发中的第八个园区.

--富邦金控(2881.TW)预估明年经济成长率落在3.5-4%,为目前台湾主要机构预测值中最低.经济研究中心资深协理罗玮并认为,明年全球央行将维持宽松货币政策,热钱将大举流入新兴国家,汇率大战恐将一触即发,预估台币全年平均汇价为29.8元.

--欧债和中国大陆市场需求低迷冲击全球景气,台塑(1301.TW)企业总裁王文渊周二表示,中国大陆持续紧缩银根下,厂商对於补进库存转趋保守,石化业明年景气不会好,"春燕"看不到.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.