《台湾报摘》--工商时报11月30日

* 头版头条:

--行政院今日将向总统马英九报告因应景气对策方案,副院长陈冲昨天召开跨部会议,决提出中小企业资金供应、释出国有土地、协助出口以及扩大内需等四张王牌.至於两岸松绑则列中长期目标,等大选後再进一步确认,但考虑放宽大陆商务客来台多次签证.

* 其他:

--北美市场感恩节销售屡传佳音,不过金仁宝集团董事长许胜雄昨日却表示,美国失业率仍高,感恩节商品大卖,主要是终端产业降价幅度大所带动,不代表整个科技业景气回温,估计个人电脑(PC)产业将在明年第一季落底.

--台塑(1301.TW)集团总裁王文渊表示,宁波大乙烯投资案的沟通工作持续进行中,正与宁波市政府努力争取出线机会.据悉,大陆预计12月底公告十二五规划的石化投资名额,一旦浙江省北仑地区取得投资额度,台塑大乙烯案就有出线机会.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.