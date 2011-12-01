〔台湾数据〕11月制造业PMI为43.9,略高於上月的33个月最低--汇丰

美股业绩：百胜集团第四季同店销售增幅小于预期，必胜客销售萎缩
路透2月9日 - 旗下拥有肯德基及Taco Bell等连锁速食店品牌的百胜集团公布，全球同店销售季度成长幅度小于预期，因必胜客连锁店来客数量减少。
路透台北12月1日电---以下为汇丰台湾11月制造业采购经理人指数(PMI)数据:
2011年11月 2011年10月
43.9 43.7
主要调查结果:
* 11月资料显示,台湾制造业产出进一步盘整,而且幅度明显,仅略小於10月份的33个月最大纪录.调查样本显示,产量较上月有所调整,原因是新接订单减缓.目前产出已连续盘整6个月.
* 11月台湾制造业的新接订单连续第六个月修正,月内调整幅度略小於10月,但相较历史数据仍属强劲,为2009年1月以来第二大值.约38%的调查样本显示新接业务少於上月,原因是环球经济低迷.月内海内外新订单皆有所趋缓.
* 11月经季节调整的就业指数略低於50.0无变化水准,显示聘雇规模微幅调整,与10月份水准大致持平,皆表现平淡.绝大多数受访厂商(约93%)表示聘雇规模与上月持平.报告雇员减少的厂商普遍表示原因是员工离职後没有填补职缺.
附注:PMI乃综合指标,旨在以单一数值反映制造业的景气状况.PMI数值若高於50.0,表示营运状况有改善;若低於50.0,则表示恶化.(完)
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--记者 高洁如;审校 杨淑祯
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