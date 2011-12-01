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亚洲 | 2011年 12月 1日 星期四 08:19 BJT

〔表格〕韩国11月出口较上年同期增加13.8%,优於预期

路透首尔12月1日电---韩国知识经济部周四公布的数据显示:

* 韩国11月贸易顺差初值为39亿美元,10月修正後为顺差41亿美元

* 韩国11月出口较上年同期增加13.8%,进口较上年同期增加11.3%

以下为数据细节:

11月 *10月

贸易收支(10亿美元) +3.9 +4.1

出口(10亿美元) 47.0 46.8

(同比增长%) +13.8 +8.0

进口(10亿美元) 43.1 42.8

(同比增长%) +11.3 +15.6

* 修正值

- 路透调查预估:11月出口料较上年同期成长12.7%,进口料增加12.9%

- 中国是韩国最大的出口市场,占韩国出口总量的约四分之一,欧盟和美国分列第二三位.

参看韩国数据相关新闻,请点选[KR-ECI-CMN]

--编译 戴素萍;审校 李爽

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