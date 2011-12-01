〔表格〕韩国11月出口较上年同期增加13.8%,优於预期

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔12月1日电---韩国知识经济部周四公布的数据显示:
* 韩国11月贸易顺差初值为39亿美元,10月修正後为顺差41亿美元
* 韩国11月出口较上年同期增加13.8%,进口较上年同期增加11.3%
以下为数据细节:
11月 *10月
贸易收支(10亿美元) +3.9 +4.1
出口(10亿美元) 47.0 46.8
(同比增长%) +13.8 +8.0
进口(10亿美元) 43.1 42.8
(同比增长%) +11.3 +15.6
* 修正值
- 路透调查预估:11月出口料较上年同期成长12.7%,进口料增加12.9%
- 中国是韩国最大的出口市场,占韩国出口总量的约四分之一,欧盟和美国分列第二三位.
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--编译 戴素萍;审校 李爽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。