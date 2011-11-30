〔国际油市〕OPEC的11月供应触及三年高位,因利比亚产能进一步复苏

路透伦敦11月29日电---路透调查周二显示,石油输出国组织(OPEC)11月产量增至三年高位,因来自安哥拉的供应增加,且利比亚的生产进一步复苏.

这项调查对象是石油公司人士、OPEC官员及分析师.调查发现本月OPEC全体12个成员国的供应料为日均3,027万桶,高於10月修正值2,981万桶.

调查中并没有太多证据显示海湾阿拉伯OPEC国家为了让出空间给利比亚而大幅减产.在油价仍远高於每桶100美元之际,这对於石油消费国是好消息.

OPEC将在12月14日举行会议.由於油价还高於每桶100美元,且利比亚产量尚未回复到战争前水准,分析师和OPEC官员预料本次会议将相当低调,不太可能大幅调整产量政策.

根据路透调查,11月的总产量料将是OPEC从2008年10月以来的最高水平.

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OPEC供应增加主要来自安哥拉,法国石油公司道达尔(Total)(TOTF.PA)在当地的Pazflor油田正在扩产.

根据这项调查,利比亚11月石油出口及炼厂需求共达日均50万桶,较10月增加15万桶,不过仍低於利比亚官员给出的数据.

路透调查的消息来源说,沙特(沙乌地)阿拉伯10月减产之後,由於亚洲部分客户的需求上升,沙特已在11月稍稍增加供应.(完)

--编译 李婷仪;审校 张涛

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