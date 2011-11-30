〔全球油料作物〕产出迟滞及库存下降料支撑棕榈油价格--油世界

路透汉堡11月29日电---总部位於汉堡的油籽业刊物油世界周二表示,随着全球市场重新聚焦潮湿的天气抑制产量、库存下降和需求强劲等偏多的基本面,棕榈油价格有望从近期的疲弱态势中复苏.

全球指标马来西亚棕榈油期货周五触及两周新低,因经济信心疲弱盖过产出放缓的效应.

"我们相信,棕榈油价格很快就会找到支撑,并展开复苏."油世界称."其一重要因素就是拉妮娜现象导致过度降雨的威胁影响棕榈油产量,从而使季节性产量下跌的因素扩大."

马来西亚是全球仅次於印尼的第二大棕榈油产国.油世界称,马国棕榈油产出近月来劲扬後,2012年料减少.

"因为棕榈树需要喘口气,我们预计马来西亚棕榈油产出2012年1月/12月至多停滞在1,890万吨."

油世界估计马来西亚2011年棕榈油产出为1,880万吨,高於2010年的1,690万吨.

"马来西亚棕榈油库存已开始减少,随着产量因季节性因素,在2012年2月前将持续下降,库存减少的情况将加速."油世界指出.

"马来西亚、印尼、泰国和中南美洲棕榈油出口近来极高."油世界并称."我们预计短中期内将维持高於去年水准的情况."

油世界还表示,全球豆油供应吃紧也将使全球进口需求转向棕榈油.(完)