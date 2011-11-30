〔全球油料作物〕产出迟滞及库存下降料支撑棕榈油价格--油世界

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透汉堡11月29日电---总部位於汉堡的油籽业刊物油世界周二表示,随着全球市场重新聚焦潮湿的天气抑制产量、库存下降和需求强劲等偏多的基本面,棕榈油价格有望从近期的疲弱态势中复苏.
全球指标马来西亚棕榈油期货周五触及两周新低,因经济信心疲弱盖过产出放缓的效应.
"我们相信,棕榈油价格很快就会找到支撑,并展开复苏."油世界称."其一重要因素就是拉妮娜现象导致过度降雨的威胁影响棕榈油产量,从而使季节性产量下跌的因素扩大."
马来西亚是全球仅次於印尼的第二大棕榈油产国.油世界称,马国棕榈油产出近月来劲扬後,2012年料减少.
"因为棕榈树需要喘口气,我们预计马来西亚棕榈油产出2012年1月/12月至多停滞在1,890万吨."
油世界估计马来西亚2011年棕榈油产出为1,880万吨,高於2010年的1,690万吨.
"马来西亚棕榈油库存已开始减少,随着产量因季节性因素,在2012年2月前将持续下降,库存减少的情况将加速."油世界指出.
"马来西亚、印尼、泰国和中南美洲棕榈油出口近来极高."油世界并称."我们预计短中期内将维持高於去年水准的情况."
油世界还表示,全球豆油供应吃紧也将使全球进口需求转向棕榈油.(完)
--编译 张若琪;审校 孙茉莉
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。