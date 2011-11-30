〔英国经济〕政府预估经济成长将放缓至接近停滞,但坚持撙节减赤

路透伦敦11月29日电---英国政府周二指出,英国经济将持续迟滞至2012年年中,而且可能很容易就重陷衰退;这个低迷前景令英国削减债务计画面临威胁,也代表撙节措施将实施更久.

英国财政大臣奥斯本(George Osborne)公布的经济成长及举债预估,都远比3月时恶化许多,奥斯本称,联合政府的减赤计画仍然大致按进度进行,但计画中的一年弹性缓冲空间已经不复存在.

评等机构惠誉指出,英国承受更多经济冲击并同时守住AAA评等的能力,已经"大致耗尽",除非政府采取更多措施减赤.

奥斯本警告,如果欧债危机没有解决,英国经济有被拖入衰退的危险.

但他表示,他不会为了保住英国的顶尖评等,而脱离去年提出的大幅节支计画.

"如果其他欧洲地区步入衰退,英国可能也难以避开,"他向国会表示.

奥斯本称,欧元区危机显示,整顿公共财是为未来成长建立紮实基础的唯一方法,但金融市场现在可能会质疑,英国能否兑现财政承诺,而在野党工党则指出,奥斯本的计画已经七零八落.

奥斯本公布英国预算责任办公室(OBR)的数据指出,目前预测英国经济明年仅成长0.7%,远低於3月预算案时预测的2.5%.

OBR预测今年10-12月英国经济萎缩0.1%,接下来两季仅成长0.1%.

奥斯本发表演说後,惠誉声明称,英国调降经济成长预估,更贴近现实情况,这提高了政府减赤努力的可信度,但惠誉也警告英国需要更多措施.

奥斯本另外同时宣布多项措施,他表示,公共部门人员2013年停止薪资冻结後,加薪幅度上限为1%.公共部门职位裁减数目将增至71万,原先估计为约40万.

英国政府预估2013年经济成长率将回升至2.1%,但低於先前预估的2.9%,同时预估2015年回升至3.0%--分析师认为这个数字过度乐观.

英国2012/13年度公共部门借款将达到1,200亿英镑,高於3月预算预估的1,000亿英镑.2014/15年度借款将达790亿英镑,亦高於先前预测的460亿英镑.

奥斯本表示,仍会达成消除政府结构性赤字的目标,但要延後到2016/17年度,比3月的预估延後两年.(完)