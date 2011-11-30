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亚洲 | 2011年 11月 30日 星期三 11:51 BJT

〔台湾债市〕RP利率持平,投信申购款流入冲淡月底紧缩效应

路透台北11月30日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周三持平.投信申购款持续流入,冲淡月底资金需求高峰的紧缩效应,场上资金供应充裕,交易商调度颇为顺利.

资金调度人士指出,明日虽有40亿台币富邦银金融债交割,但成交金额不大,加之月初将有资金陆续回流,预料本周资金情势可望持稳,直到12月中旬债券密集交割、年底作帐等紧缩因子浮现,RP利率才会面临上档压力.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 黄凯

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