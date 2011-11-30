〔台湾债市〕RP利率持平,投信申购款流入冲淡月底紧缩效应

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北11月30日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周三持平.投信申购款持续流入,冲淡月底资金需求高峰的紧缩效应,场上资金供应充裕,交易商调度颇为顺利.
资金调度人士指出,明日虽有40亿台币富邦银金融债交割,但成交金额不大,加之月初将有资金陆续回流,预料本周资金情势可望持稳,直到12月中旬债券密集交割、年底作帐等紧缩因子浮现,RP利率才会面临上档压力.
今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。