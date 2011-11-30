〔路透基点〕中国盈德气体1亿美元四年期联贷案料在明年结案--RLPC

路透香港11月30日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导称,中国工业用气体供应商盈德气体集团有限公司(2168.HK)的四年期1亿美元定期贷款预计在2012年结案.

据了解,盈德气体仍在寻求现有贷款银行,对於新联贷案担保条款中特定情况的共识.

德意志银行为受托主办行及唯一额度分配行.

这项分期偿还贷款案利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码375基点,贷款平均年限约为3.25年.

该贷款案在9月底启动时,银行受邀以下列四种等级参贷:

承贷2,000万美元或以上的银行获委托主办行头衔,可获125个基点先付费用;

承贷1,500万-1,900万美元的银行获主办行头衔,可获100个基点费用;

承贷1,000万-1,400万美元的银行获得高级经理行头衔,获得95个基点费用;

承贷500万-900万美元的银行获经理行头衔,获得80个基点费用.

募集资金用於一般公司用途.

此乃盈德气体在一年内的第二宗联贷案.今年3月该公司获得1.5亿美元三年期贷款,牵头行也是德意志银行.该贷款获13家银行参与,最高综合收益为280个基点,利率较LIBOR加码225个基点,平均年限2.25年.

上次贷款的13家参贷银行分别是:委托主办行台湾安泰商业银行和阿联酋第一海湾银行(First Gulf Bank);主办行台湾银行、国泰世华银行、中华开发工业银行、第一商业银行、台北富邦银行、台湾土地银行、台湾中小企业银行和合作金库银行;彰化银行、华南银行和台湾工业银行担任高级经理行.(完)