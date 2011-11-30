〔路透基点〕中国盈德气体1亿美元四年期联贷案料在明年结案--RLPC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港11月30日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导称,中国工业用气体供应商盈德气体集团有限公司(2168.HK)的四年期1亿美元定期贷款预计在2012年结案.
据了解,盈德气体仍在寻求现有贷款银行,对於新联贷案担保条款中特定情况的共识.
德意志银行为受托主办行及唯一额度分配行.
这项分期偿还贷款案利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码375基点,贷款平均年限约为3.25年.
该贷款案在9月底启动时,银行受邀以下列四种等级参贷:
承贷2,000万美元或以上的银行获委托主办行头衔,可获125个基点先付费用;
承贷1,500万-1,900万美元的银行获主办行头衔,可获100个基点费用;
承贷1,000万-1,400万美元的银行获得高级经理行头衔,获得95个基点费用;
承贷500万-900万美元的银行获经理行头衔,获得80个基点费用.
募集资金用於一般公司用途.
此乃盈德气体在一年内的第二宗联贷案.今年3月该公司获得1.5亿美元三年期贷款,牵头行也是德意志银行.该贷款获13家银行参与,最高综合收益为280个基点,利率较LIBOR加码225个基点,平均年限2.25年.
上次贷款的13家参贷银行分别是:委托主办行台湾安泰商业银行和阿联酋第一海湾银行(First Gulf Bank);主办行台湾银行、国泰世华银行、中华开发工业银行、第一商业银行、台北富邦银行、台湾土地银行、台湾中小企业银行和合作金库银行;彰化银行、华南银行和台湾工业银行担任高级经理行.(完)
--编译 李婷仪;审校 张若琪
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。