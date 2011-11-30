《台湾利率预测》12月短票利率区间料在0.84-0.87%,年关近央行将维持宽裕

* 12月短票利率料稳於0.84-0.87%,同於上月

* 年关近央行料力稳宽松,利率不变

记者 高洁如

路透台北11月30日电---交易人士认为,12月提存期短票利率料将在0.84-0.87%,大致与11月时相同.尽管12月底央行将举办第四季的理监事会议,不过市场预料利率将大致不变,且年关将近,央行定将资金维持在平稳宽裕,因此短票利率预料变化不大.

票券商交易人士指出,在资金充裕的前提之下,整体12月的短票利率应可比照11月的区间.不过值得注意的是,年底大型银行冲放款,外商银行的跨月拆出金额也会缩小,也不排除让短票利率高位有突破11月高点的可能.

"欧债危机还没有解决,而且12月就已经快要过年了,央行应该会把资金维持在平稳宽松的局面,"一位大型票券商交易人士说.

农历除夕落於2012年的1月22日,相较以往春节的日期偏早.

台湾央行在12月底将召开第四季全体理监事会议.9月底时央行已停止先前连五度的升息,重贴现率维持在1.875%.台湾官方先前连续数度下修今、明年的经济成长率至4.51及4.19%,在景气趋缓下,各方预期央行将维持官方利率在1.875%一段时间.

根据路透周三访查六家金融机构所作预估中值显示,12月提存期金融同业间短票主要成交利率在0.84-0.87%

12月提存期依据目前计算,期间共有约3.1兆(万亿)台币的央行存单到期,还有二期国库券共526.1亿台币到期.至於紧缩因素,财政部将发行一期10年公债,以及两期的国库券,总计金额950亿台币.另预料央行亦将援例在月初例行标售1,000亿台币的一年期存单.[ID:nCT0486363]

以下为各金融机构对12月提存期银行间主要交易的短票利率高低档预期:

金融机构 最低利率% 最高利率%

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国际票券 0.84 0.87

中华票券 0.83 0.87

大型票券商 0.84 0.86-0.87

玉山银行 0.84 0.87

中华邮政 0.84 0.87

永丰银行 0.84 0.88

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预估中值 0.84 0.87 (完)

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